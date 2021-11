El último fin de semana, en el marco de la tercera fecha de la Copa de Oro del Turismo Carretera, el Presidente de la ACTC, Hugo Mazzacane brindó una entrevista exclusiva a Carburando.

En la nota, el dirigente dio su punto de vista sobre la noticia que revolucionó el ambiente “teceista” y de todo el automovilismo argentino: el ingreso de una quinta marca al Turismo Carretera. Al respecto, Hugo Mazzacane expresó. “No rompimos la tradición. Yo también soy tradicionalista y fui de los que combatió el cambio de las cupecitas al Falcon que corrió Oscar Gálvez en Junín al año de haberse matado su hermano, Juan. También tenemos que hacer una lectura de todas las marcas que pasaron por el TC. No nos tenemos que olvidar que Pairetti gana con un Volvo en la semana de la velocidad. Si hablamos de tradición, sería tradición de los últimos 50 años”.

Por otro lado, acerca de la apuesta fuerte que significó la decisión de permitir una quinta marca, Hugo comentó: “Yo cuando hago las cosas, las hago convencido. Que me pueda equivocar o no, ese es otro tema, pero uno tiene que estar seguro de las decisiones que va a tomar. Si yo tuviera que dejar mi lugar para que el Turismo Carretera siga estando en el lugar que está, no tengo ningún problema en irme. Hoy me toca conducir a esta entidad que no es de Hugo Mazzacane. Es de los socios. Es una entidad que el año que viene está cumpliendo 85 años. Todos estamos de paso y seguramente a mi mucho no me falta para dejar mi lugar”.

Hugo Mazzacane sobre una quinta marca en TC: “Sabíamos que íbamos a tener críticas”

Además, Mazzacane comentó: “Por supuesto que sabía que me iba a enfrentar a las críticas. Uno pone sobre la mesa todas las cosas que van a pasar. Hay que afrontarlas y demostrar que esto es un bien para la categoría.

El ingreso de una quinta marca también representa el arribo de una terminal con fuerte peso en la categoría. Al respecto, Hugo opinó: “Es más o menos lo que sucedió con Renault. Una fábrica que toma la decisión de estar en una categoría, pero los dirigentes son los que dirigen”.

En la segunda parte de la nota, Hugo Mazzacane abordó el tema de la modernización del TC. “Se debatió el ingreso de un Camaro al TC, pero lo rechazamos. No analizamos el tema por ahora si General Motors quiere meterse. Lo que sí se analizó fue el ingreso de Toyota al Turismo Carretera y la dirigencia votó por el sí”.

