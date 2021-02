Hoy se conmemora el Día de la lucha contra la homofobia en el fútbol en honor a Justin Fashanu

En el año 1990, luego de expresar públicamente su homosexualidad, Justin Fashanu no solo fue expulsado de su equipo, sino que recibió burlas por parte del equipo técnico y de sus compañeros.

La historia de Justin Fashanu

Comenzó su carrera en el año 1978, jugando para el equipo inglés Norwich City y tras lucirse, el Nottingham Forest pagó un millón de libras por él. Este se convirtió en el pase el mejor pagado de la historia (hasta ese entonces) para un jugador de raza negra.

Sin embargo, a pesar de su desempeño deportivo; a su entrenador le molestaban los rumores sobre su homosexualidad, por lo que fue cedido a préstamo a otro equipo.

A partir de allí, comenzó a pasar por diversos equipos en los que no logró acostumbrarse, no por sus aptitudes futbolísticas, sino por los rumores de su homosexualidad.

En 1990, cansado de lidiar con suposiciones, en una entrevista al diario The Sun, se transformó en el primer futbolista en actividad en el mundo en declarar abiertamente su homesexualidad.

Lo que generó esa declaración no fue ni mas ni menos que, el contundente rechazo en el ambiente futbolístico. Se probó en el Newcastle, pero el director técnico, en ese entonces el argentino Osvaldo Ardiles, se habría negado a la incorporación. Para completar su situación, en el año 1998, un joven de 17 años lo acusó de violación.

La prensa tomó automáticamente el hecho como real. Sin embargo, sin condena firme de la justicia, se constató que la acusación era falsa, pero la investigación no se divulgó.

Transitando una profunda depresión, Justin Fashanu se suicidó el 2 de Mayo de 1998, en Londres dejando una nota de despedida:

“Me he dado cuenta de que ya he sido condenado como culpable. No quiero ser más una vergüenza para mis amigos y familia (…) espero que el Jesús que amo me dé la bienvenida y finalmente encuentre la paz”.

En homenaje a su memoria y su valentía, cada 19 de febrero es del Día Internacional contra la homofobia en el deporte.