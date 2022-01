Horacio Zeballos pasó a las semifinales de dobles del Abierto de Australia y obtuvo un logro histórico

Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers se metieron, este martes, en las semifinales de dobles del Abierto de Australia, luego de derrotar al eslovaco Filip Polasek y al australiano John Peers por 7-6 (7-5) y 6-4.

Con este logro, el argentino se convirtió en el primer tenista del país en llegar a esta instancia en los cuatro torneos de Grand Slams. Anteriormente lo había conseguido en Roland Garros (2013), Wimbledon (finalista en 2021) y US Open (finalista en 2019).

¡Avanzan los argentinos en el #AusOpen!💥🙌🏼



💪🏼🇦🇷 @HoracioZeballos está en semifinales de dobles junto a Marcel Granollers🇪🇸 mientras que @Lautaromidonn se instaló en los 8F del certamen Junior. pic.twitter.com/bqdWCKQrMY — Argentina Tenis (@AATenis) January 25, 2022

Sin embargo, Zeballos nunca logró consagrarse en alguno de estos torneos, por lo que este año irá en busca de cumplir el sueño de la coronación. “Es algo que me estaba diciendo mi papá apenas terminó el partido. No es algo que me había puesto a pensar. Me encanta, es una alegría para buscar más objetivos. Siempre fui muy sincero en decir que mi carrera en singles la exprimí al máximo, y ahora en el dobles, este tipo de logro me da motivación, y más ganas de seguir viniendo a estos torneos y hacerlo bien”, expresó el tenista de 36 años.

Hay que resaltar que el duelo, que se definió en solo dos sets en una hora y 48 minutos, fue bastante parejo. Es así que el primero Zeballos y Granollers se lo adjudicaron en el tiebreak, mientras que el segundo pudieron quebrarles rápidamente el saque a los rivales, lo que les permitió quedar en ventaja y, posteriormente, quedarse con la victoria.

En la próxima ronda, los terceros preclasificados se medirán ante los locales Thanassi Kokkinakis y Nick Kyrgios, quienes superaron a Tim Puetz y Michael Venus por 7-5, 3-6, 6-3.