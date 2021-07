Honda tiene en mente contar con un equipo satélite

Honda transita un momento inmejorable dentro del Súper TC2000. Ganaron con contundencia la fecha en Paraná y Facundo Ardusso es el puntero del campeonato de piloto. Sin embargo, la estructura no solo vive el presente, sino que también mira el futuro.

Luego de un retorno con pocas luces, la renovación que se dio para este año le dio nuevos bríos a la marca. El arribo de Ardusso como piloto insignia y la incorporación de Luciano Monti en el aspecto técnico fueron las bases para un salto de calidad y eso se tradujo en competitividad. Por lo cual, la mirada para lo que viene tiene como expectativa seguir consolidando esta actualidad.

Hace poco tiempo atrás, se conocía que la formación que encabeza la familia Rosso tenía intenciones de capitalizar la nueva generación del All New Civic, la once, para plasmar en uno o dos flamantes autos la evolución del modelo y los desarrollos hechos por Monti en estos últimos meses.

Ahora, la novedad pasa por la creación de un equipo satélite. Se sabe que dentro del Súper TC2000 tener una escuadra prima es una ventaja en distintos aspectos. Por esta cuestión, el Puma Energy Honda Racing estableció la idea de forma inicial y se están dando las primeras charlas.

Honda podría contar con un equipo satélite en 2022 Súper TC2000

Por la cercanía laboral con la Escudería Río de la Plata, la intención es que la estructura que hoy dirige Leo Cavero desembarque en el Súper TC2000 y actué como una escudería semioficial. Aún restan muchas cosas por definir, pero la propuesta está sobre la mesa.

El escenario ideal para concretar este proyecto es que el grupo de trabajo de Cavero atienda dos vehículos. Por el momento, Honda trabaja en la construcción de una unidad cero kilómetros para darle forma a esta iniciativa.

Por último, hay un detalle no menor y es que la formación que fundó el recordado Víctor de la Rosa continuará dentro del TC2000 con los dos Toyota que utiliza actualmente. Este aspecto es puntual, ya que la suma de actividad obligaría a una reorganización del equipo a fin de poder afrontar el doble compromiso.