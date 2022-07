Hockey sobre césped: Las Leonas debutaron con una goleada contundente sobre Corea del Sur en el Mundial

Las Leonas debutaron en el Mundial de España/Países Bajos con una contundente goleada 4-0 frente a Corea del Sur, la primera fecha del grupo C.

La Selección Argentina tuvo una gran efectividad con el córner corto y no padecieron ante el equipo asiático, al que doblegaron antes de los cuatro minutos de juego. Fue cuando, en la primera jugada fija del partido, la arrastrada de Agustina Gorzelany abrió el marcador.

🇦🇷 GOLEADA DE LAS LEONAS EN EL DEBUT MUNDIALISTA



🏑 Superaron 4-0 a Corea del Sur en la primera fecha del Grupo C del #HWC2022



👏 Doblete de Gorzelany, Granatto y Jankunas



📷 /fihockey pic.twitter.com/O4hMlXS3EW — SportsCenter (@SC_ESPN) July 2, 2022

Luego, a 3 minutos del final del segundo cuarto, Argentina llegó a su segundo corto y a una nueva chance clara que Gorzelany otra vez cambió por gol, tirando al mismo lugar: el ángulo del poste izquierdo al que la arquera surcoreana nunca llegó.

La agenda mundialista de Argentina en el marco del Grupo C. (Prensa CAH)

Cuando solo le quedaban cuatro segundos a esa primera etapa, la jueza prevaleció frente al video ref porque las cámaras no pudieron contradecir su decisión de darle a Las Leonas el córner corto. Esta vez no fue Gorzelany la autora del gol sino Victoria Granatto, quien desvió el gol que parecía de su hermana Majo para asegurar el tercero.

🏑🇦🇷 Las Leonas le ganaron a Corea del Sur por 4-0, en su debut en la XV Copa del Mundo España-Países Bajos, donde busca el tercer título de su rica historia



📷 @ArgFieldHockey pic.twitter.com/LZeHZHpVKa — Agencia Télam (@AgenciaTelam) July 2, 2022

Pasada la mitad del tercer cuarto, un nuevo córner corto, el cuarto del partido y sin a goleadora Gorzelany en la cancha, implicó cambiar la jugada pero no el desenlace: el rebote de la arquera tras la arrastrada le quedó a una Julieta Jankunas que no falló para el 4-0 definitivo, porque a 35 segundos del final Gorzelany no pudo completar el 100% de efectividad con su arrastrada ni en el desvío argentino.

Las Leonas, campeonas mundiales en Perth 2002 y Rosario 2010, intentarán en esta Copa del Mundo compartida entre España y Países Bajos su tercer título. Aunque antes deberán enfrentar este domingo desde las 16.30 horas, a una de las selecciones anfitrionas: España.