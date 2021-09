Hockey sóbre césped: Club Alemán y su doble alegría en el certamen Argentino

En una excelente final, Club Alemán se consagró campeón del Campeonato Argentino B de hockey sobre césped de primera división en varones, tras derrotar a Andino, por 4 a 3 en los penales, luego de que empataron 2 a 2 en el tiempo reglamentario.

Para los Dorrego esto de festejar se les ha hecho un hábito sin dudas, es que hace un mes y medio, el equipo dirigido por Carlos Verderico logró el título del torneo mendocino. Pero tras la conquista del local, el conjunto Teutones se quedó son 8 jugadores del plantel titular, quienes emigraron a jugar a Europa.

#CAC_B



Algunas imágenes de la final entre Alemán y Andino.



Mirá el resto de las fotos en nuestra página de Facebook. pic.twitter.com/pArq2s9rea — Minuto Hockey (@MinutoHockey) September 20, 2021

Por lo tanto, Alemán tuvo que reinventarse en un mes y medio de cara a este torneo y para ello el entrenador del equipo del Barrio Alimentación echó mano a las categorías formativas, por lo cual no sólo es un título lo que festejaron los alineados por Verderico sino también, los resultados de un nuevo proceso y proyecto que se ha puesto en marcha a partir de este bicampeoanto para Alemán en menos de dos meses. Además la definición frente a un rival con el que se conocen de memoria, pero en la serie regular habían perdido 3 a 1 y en la definición apareció la pasta del campeón del elenco de Dorrego.

Carlos Verderico, el entrenador de los campeones habló con Más Deportes no sólo del título sino del gran proceso que tienen en la institución en las categorías formativas que les terminan dando un sentido de pertenencia que se traduce en conquistas.

“Estamos muy contentos por lo que se logra en el club, porque no fue fácil obtener este título. Hace un mes salimos campeones del torneo mendocino y de ese equipo que jugó la final hace un mes y medio atrás se nos fueron 8 jugadores a Europa, por lo tanto tuvimos que afrontar este torneo con jugadores juveniles de 16 , 17 y 18 años, que nunca habían podido jugar en una primera división y un mes y medio , cosa que no fue sencillo, tuvimos que amalgamar el equipo y formar un nuevo equipo con 9 jugadores nuevos.

Luego aclaró la importancia y la experiencia de los mayores para sumar e integrar a los pibes: “Por eso estamos muy contentos, porque se hizo una conjunción muy buena entre los jugadores grandes y estos chicos con lo que se llevó a ganar el título. En definitiva ese es el proceso que más o menos hemos realizado en este corto tiempo”, aseguró.

El DT Verderico junto a su cuerpo técnico de Alemán y la medalla de oro. / Gentileza.

En cuanto al certamen y el buen nivel de los equipos expresó, en el cual Alemán se fue adaptando con el transcurso de los partidos. “Durante el torneo todos los partidos fueron muy duros, porque a medida que fue pasando el torneo tuvimos que encontrar el equipo. No es que dijimos, este es el equipo titular y arrancamos así y asi vamos a terminar, la verdad que no lo sabíamos porque teníamos muchos chicos para quienes era la primera vez que jugaban en primera, entonces fue complicado”, indicó el DT.

Luego agregó que: “Pero en la medida que fue pasando el torneo fuimos encontrando el equipo, posiciones donde podía rendir cada uno, los tiempos que podían jugar y hasta los corner mismo que podía dar cada uno, y la verdad, que terminó siendo un excelente torneo, pero por esto que estoy enumerando. Porque amalgamamos muchos chicos nuevos y jóvenes que vienen de las inferiores del club”, contó.

Si bien el título no deja de ser la frutilla del postre para Vederico, el éxito ya lo tenía asegurado porque la nueva o las nuevas formaciones cubrieron amplimente sus expectativas de cara a todo lo que puede venir: “Si no hubíesemos salido campeones, el resultado también hubiese sido positivo porque ya tenemos jugadores muy chicos con experiencia en Liga Nacional , lo cual para cualquier club es fundamental”, agregó.

En cuanto al encuentro frente a Andino deslizó: “Fue un partido duro, porque ya habíamos perdido con Andino en la zona, pero estudiamos bastante bien y tomamos los recaudos para evitar los problemas que habíamos tenido en ese primer partido . Levantar un 2 a 0 no es nada fácil y, los chicos atraves de tranquilidad y el muy buen juego pudieron empatarlo. En los penales sabíamos que teníamos más chances de ganarlo, porque tenemos un gran arquero como Lautaro. Por eso, estoy muy feliz y contento por el torneo, pero principalmente por los más chicos que ya son campeones de una Liga Nacional “, contó el múltiple campeón alineador del equipo más ganador de los últimos tiempos.

El trabajo en las formativas

“Estamos trabajando fuerte en las divisiones inferiores y eso hace todo más fácil y más sencillo cuando llegan a primera, porque mantenemos la misma filosofía de juego , la misma identidad del club, el mismo sentido de pertenencia . Por eso que en este mes y 20 días pudimos adaptar a esos jugadores en primera división y que llevasen adelante una torneo”. (Verderico).

Leonel Coria, el gran capitán del Club Alemán

En cuanto al título y el gran trabajo del equipo en este certamen Leonel Coria, capitán Alemán sostuvo: “Sabíamos que era un torneo difícil porque nos tocó rivales que no conocíamos prácticamente y nunca habíamos jugado y dos rivales locales con los que jugamos siempre : Vistalba y Andino. Por lo cual sabíamos que la zona iba a ser ajustada, pero la pudimos sacar adelante con la victoria y la goleada del viernes en la tarde. La Salle sabíamos que es un equipo difícil, que lo teníamos que ganar de corner y así fue, porque tenemos un tirador muy bueno, Franco Nieto”.

Leonel Coria, capitán de Alemán. / Gentileza.

Sobre el partido decisivo dijo: " Andino nos conoce mucho y nos tiene estudiados, trataron de dividirnos la pelota dentro del área y por suerte los pudimos sacar . Sabíamos que sería un partido largo y de hecho lo fue y, empezamos perdiendo 2 a 0, pero pudimos sacarlo adelante empatándolo en el tiempo reglamentario y terminamos jugando con dos jugadores más teniendo corner a favor, con un poquito más de suerte creo que lo podríamos haber definido. En los penales, la verdad, tenemos un gran arquero que es figura; Lautaro Córdoba, y la rompió”.

Nieto: " Esta final la disfruté un montón”.

Franco Nieto, es el lanzador de los penales cortos, un volante goleador y de mucha experiencia que en este torneo jugó de defensor y no volante como está acostumbrado así vivió el torneo y las finales:

“El torneo fue más que positivo, no sólo por haber logrado el campeonato sino en la forma que lo hicimos y con el equipo que lo alcanzamos. Digo esto porque el equipo es bastante nuevo y no nos conocíamos entre nosotros, esto porque tuvimos un recambio de jugadores y les tocó jugar a los chicos más jóvenes de quinta división, esta Liga. No habíamos jugado un partido juntos de manera oficial y el primero fue en la Liga, por lo general cuando hay recambios es un proceso que lleva bastante tiempo. Por eso creo que logramos pulir detalles bastante rápido y que nos llevaron a lograr el campeonato”, contó,.

“Sabíamos que teníamos que cambiar un poco el estilo de juego los más grandes y que nos iba a tocar aportar experiencia a los más chicos, transmitir tranquilidad y darles confianza; nosotros poner “cabeza” y ellos lo físico, porque en eso nos superan. Los más grandes nos hicimos cargo de esa parte y les dimos el apoyo y superaron ampliamente nuestras expectativas los chicos. La rompieron no sólo dentro de la cancha sino fuera de ella. Siento que tenemos un equipo muy sólido, por lo cual se terminaron dando los resultados”, expresó

“La final la viví de manera distinta como suelo vivir estos partidos importantes, es que estoy acostumbrado a jugar de volante y esta vez lo hice de defensor, viendo desde atrás y la disfruté un montón. Si bien arrancamos perdiendo 2 a 0 sabíamos que estábamos jugando bien y que podíamos darlo vuelta. Después del partido hablamos y me di cuenta de que todos estábamos pensando lo mismo. Este campeonato para nosotros vale doble no sólo por el título sino también por todo lo que sumó el grupo para el futuro”, concluyó.

Córdoba, el mejor del torneo

Una de las grandes figuras del Torneo Argentino fue el arquero Lautaro Córdoba, quien comentó que: " Estoy muy contento con Alemán. Hicimos un gran torneo a pesar del equipo juniors que teníamos, muchos chicos y pocos grandes que nos supieron guiar y, los más chicos estuvieron a la altura de lo que tuvieron enfrente. Fue un torneo muy corto en el que no te podés equivocar mucho, es que sino no llegábamos a lo que pensábamos o guiaban los entrenadores. Teníamos ese tren de ir para adelante y salir campeones. Los penales fue otro partido a parte y estoy muy contento de todo. Esto no se termina acá y Alemán seguirá creciendo como siempre, por más que jueguen los chicos o los grandes somos una gran familia que se apoya todo el tiempo en todos”, dijo el mejor arquero del Campeonato.