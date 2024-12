Hockey patín: el Club Leonardo Murialdo se consagró campeón del Torneo Clausura en damas seniors

La Copa Mendoza entre campeón del Apertura y el mejor del Clausura no se disputará, porque Leonardo Murialdo fue el mejor quinteto en ambas competencias, así que este año 2024 los amantes e hinchas del hockey patín se privaran de esta hermosa justa deportiva, que le daba emoción a la última parte del año.

Le debíamos la segunda nota del año, como las mejores del hockey patín vernáculo, pero como dice el dicho, no hay plazo que no se venza, ni deuda que no se cancele, dialogamos con el DT de las Canarias (seniors), su capitana, la golera Emilia Mazzei y otra de sus referentes, Paula Gómez, sobre lo que fue la obtención y su segunda vuelta olímpica en esta esta temporada.

Las Canarias terminaron la fase regular clasificatoria en el segundo lugar de la tabla general detrás del quinteto de Impsa “B”, en una competencia que tiene un total de 8 clubes.

Un excelente ida y vuelta protagonizaron Canarias y Violetas

Hay que destacar que con el quinteto Violetas, las amarillas perdieron el invicto en la séptima fecha, que fue la última ronda de partidos de la fase regular ante de los play offs y cayeron por 4-3.

Después empezó el verdadero certamen, con los cruces de cuartos de final, donde Murialdo dio cuenta de Godoy Cruz, por 8-3. Después en semifinales vencieron a Andes Talleres por 3-2 y en la gran final se volvieron a encontrar con Impsa “B” y ahí si que fue una experiencia dura, porque en tiempo reglamentario el juego terminó igualado, y en el alargue, todo siguió empatado 3-3.

Así, que el ida y vuelta se definió por penales y ahí las orientadas por Jorge Ulagnero vencieron a las Violetas, por 2-1 y pudieron reverdecer la corona de laureles lograda en el Apertura y de paso confirmaron y reafirmaron que son el mejor equipo del año en hockey sobre patines en primera damas o seniors.

El elenco campeón del Clausura estuvo integrado por: Emilia Mazzei; Valentina Cardozo; Araceli Torres; Iara Fiorentini; Ludmila Casará; Paula Gómez; Priscila Molina; Desireé Rubilar; Alhué Martinez; Micaela Jamardo y Luana Carena. El DT es Jorge Ulagnero y el PF: Franco Lemos.

El coach Jorge Ulganero contó: “Hubo una diferencia entre el Apertura y Clausura, para mi en el segundo certamen estábamos mejor preparados, como grupo y equipo, en el primer torneo fuimos irregulares, pero en esos play offs nos fue bien (…) es un equipo nuevo, la mayoría de las jugadoras son de afuera o se han venido de otros clubes, pensamos que estos resultados se vendrían a futuro pero se dieron en esta temporada, (además ganaron el Vendimia). En el clausura fuimos mas regulares y la final la jugamos mejor”.

Impsa y Leonardo Murialdo fueron los dos mejores quintetos de la temporada

“En teoría todo sigue igual, veremos si siguen las mismas, hay varias que son de otras provincias, si se va alguna habrá que reemplazarlas con alguna otra jugadora”, agregó Ulagnero.

Por su parte, la capitana y arquera Emilia Mazzei comentó: “Para ser campeonas todo el año, fuimos muy constantes y trabajamos en equipo todo el año superando desafíos, aprendiendo de los errores y adaptándonos a nuevas situaciones. Y, sobre todo, manteniendo la motivación y la disciplina, incluso cuando las cosas no salían como lo esperamos. Además, siendo un grupo unido, con comunicación y objetivos claros”.

Después la cuida vallas apuntó: “Para mantener este nivel a futuro, lo más importante es no dormirse. Hay que seguir trabajando duro todos los días, tanto dentro como fuera de la pista. Es clave que el equipo se mantenga unido y motivado. No se trata solo de ganar, sino de estar siempre aprendiendo y mejorando, adaptándose a los cambios.

“Lo mejor de este equipo -agregó Mazzei- es su mentalidad y el trabajo en equipo. El apoyo mutuamente en cada momento, ya sea en los buenos o en los malos momentos. Además, hay una mentalidad de crecimiento constante, siempre buscando mejorar y aprender, sin conformarse con lo logrado”.