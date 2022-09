Hockey césped de Mendoza: Los Tordos y Alemán tuvieron un fin de semana de festejos

El hockey césped provincial vivió un fin de semana de coronaciones con los triunfos de las chicas de Los Tordos, 2-1 en el clásico ante Maristas, y de los chicos de Alemán, 5-1 frente a Murialdo. De esta manera, el torneo Clausura en ambas categorías encontró su punto final, tras una temporada donde hubo emociones por doquier y donde los ganadores exhibieron su jerarquía para alcanzar la ansiada celebración.

Mientras que el triunfo azulgrana estuvo marcado por haber sido obtenido ante el histórico rival y con una definición no apta para cardíacos, en el caso de los varones, la coronación llegó precedida de un dato que no puede pasarse por alto: los teutones no perdieron ningún partido a lo largo del torneo.

Una noble tradición

Las chicas de Los Tordos vencieron el 2-1 a Marista y se consagraron campeonas del Torneo Mendocino de hockey femenino sobre césped, en una final que tuvo una nutrida concurrencia, disputada en el estadio Ciudad de Godoy Cruz. Según estimaron los organizadores, unas 2.500 personas colmaron el estadio godoycruceño y presenciaron la coronación de las chicas de carril Urquiza.

Los Tordos llegó a esta instancia definitoria tras vencer en las semifinales del sábado a Universidad de San Juan, 3-1. Mientras, las tricolores avanzaron por la otra llave tras dejar en el camino a Andino, en un sufrido encuentro, 4-3.

Las dirigidas por Gianfranco Luccini mostraron todo su potencial a partir del tercer cuarto y encontraron la ventaja desde un córner corto de Amparo Correa Llano. Sin embargo, el duelo emparejó emociones y las Curas llegaron a la igualdad a través de un penal convertido por Sofía Montaña.

A esa altura, el duelo había ganado en emociones e incertidumbre, al punto que los presentes presagiaban una definición de penales australianos.

Sin embargo, y cuando el reloj anunciaba los últimos cinco minutos del duelo, Trinidad Conalbi apareció para convertirse en la heroína de la tarde y marcar el gol que significó un nuevo título para las azulgranas, el decimoquinto local, con el sabor de conseguirlo frente al clásico rival.

De yapa, desde el ascenso llegó otro festejo azulgrana: Los Tordos B, dirigidas por Gonzalo Franco, ganaron el global de la promoción ante Tacurú (3-2 en la ida y 1-1 en la vuelta) y el próximo año estarán en la máxima categoría, donde habrá un duelo histórico ante Los Tordos A.

Fue una aplanadora

Sin perder un solo partido, superando con claridad en la definición a Murialdo y exhibiendo una solidez que lo hizo merecedor del título mendocino, Alemán volvió a subirse a lo más alto del podio tras el 5-1 frente al Canario. Además, de yapa, y tras tomarse revancha de la definición fallida ante el mismo rival en el torneo Apertura, Alemán alcanzó a su vencido en el segundo escalón del historial de clubes más ganadores de la provincia, con 15 títulos (solo los supera Andino).

Tal como hicieron en la definición del torneo Apertura, ambos llegaron con un rendimiento en alza y con la convicción de estar a las puertas de la gloria.

Mientras que los teutones vencieron con claridad a Andino, 8-2, los canarios se impusieron a Obras, 2-1.

Lo exhibido por Alemán en el duelo definitorio fue perfecto. Sin errores, determinante en los momentos en que tuvo que golpear y decidido a mostrar que había aprendido de la final perdida en el Apertura, los dirigidos por Carlos Verderico no le dio tregua a su rival.

Mauro Coria, en dos ocasiones, Mauro Valencia, Facundo Arata y Luciano Coria fueron los autores de los tantos que dieron rienda suelta al festejo de Alemán. Mientras, Ian Tarquini anotó el descuento del Canario, aunque de nada sirvió para impedir la derrota final.

Ahora, con un 2022 que asoma inmejorable, el equipo masculino de Dorrego deberá comenzar a preparar lo que será su participación en la segunda instancia de la Superliga nacional, que se disputará en la Ciudad de Tandil, entre los días 24 y 25 de setiembre.