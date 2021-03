Histórico: Novak Djokovic cumplió 311a. semana siendo el N°1 del mundo

Novak Djokovic se convirtió a sus 33 años en el “ número uno histórico ” del tenis, al ocupar por 311ª semana el primer puesto de la clasificación mundial, una más que Roger Federer .

El siguiente objetivo para él será batir el récord de títulos del Grand Slam. Desde un punto de visto estadístico, el serbio da un acelerón en la carrera que le mide a Federer y Rafa Nadal para ser considerado el mejor tenista de la historia.

El suizo, que cumple 40 años en agosto, ha salido del podio del ránking y cuesta imaginar en estos momentos que pueda regresar al número uno.

Nadal, por su parte, tiene ‘apenas’ 209 semanas como número uno y, con 34 años, tampoco parece muy realista pensar en que vaya a sumar una cantidad tan importante como para alcanzar al tenista de Belgrado.

”Ahora que me he convertido en el número uno histórico me siento aliviado. Voy a poder concentrarme principalmente en los torneos del Grand Slam. Cuando aspiras al número uno estás obligado a jugar y a jugar bien, toda la temporada”, había declarado Djokovic el 21 de febrero, tras su victoria en la final del Abierto de Australia, donde se aseguró continuar en la cima de la jerarquía mundial el tiempo necesario para establecer un nuevo récord.

Tras su inicio como profesional en 2003 a los 16 años, su ascenso ha sido fulgurante: entró en el ‘Top 100’ el 4 de julio de 2005 (94º), en el ‘Top 50’ el 12 de junio de 2006 (40º), en el ‘Top 20’ el 9 de octubre de 2006 (16º), en el ‘Top 10’ el 19 de marzo de 2007 (10º), en el podio el 9 de julio de 2007 (3º) y alcanzó el número 1 por primera vez con 24 años, el 4 de julio de 2011, al día siguiente de su primer título en Wimbledon, donde superó en la final a Nadal.

En la década siguiente, el serbio no abandonó prácticamente los tres primeros puestos de la clasificación, salvo por la lesión que le hizo perderse seis meses de competición en 2017.Cayó entonces al puesto 22 pero pudo reponerse y regresó al número uno en noviembre de 2018. Tras ceder brevemente el trono a Nadal en noviembre de 2019 se instaló cómodamente en el número uno desde el 3 de febrero de 2020.

En su carrera, ‘Nole’ ha finalizado primero de la ATP seis temporadas (2011, 2012, 2014, 2015, 2018, 2020), lo que le ha permitido igualar el récord de Pete Sampras.

Djokovic pone ahora el punto de mira en el récord de títulos del Grand Slam. Tras ganar en Australia, este año suma ya 18 ‘grandes’ y está a apenas dos de alcanzar a Nadal y Federer, los hombres que comparten ahora el récord.

”Evidentemente que tengo en mente ganar otros títulos del Grand Slam y batir récords. Hasta que me retire del circuito dedicaré la mayor parte de mi atención y de mi energía a conseguir otros grandes títulos”, avisó tras la final de Melbourne.

A menos que tenga grandes problemas físicos, Djokovic parece poder tener el objetivo al alcance de su mano.

Salvo en Roland Garros, un torneo que ganó en una ocasión (2009) y donde en 2020 fue ampliamente superado en la final por Nadal, los otros tres grandes (Australia, Wimbledon, Estados Unidos) le son favorables.

Es el mejor tenista actual en pista dura y tiene el récord de títulos en Australia (9).En el US Open se ha impuesto tres veces, por cinco de Federer y cuatro de Nadal. Wimbledon es la principal esperanza de Federer -ocho veces campeón en el césped londinense- de poder ganar un Grand Slam antes de su retirada.