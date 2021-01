Hernán Crespo: “Jugaremos donde haya que jugar”

Después de negativos y positivos y nuevamente test negativos en el elenco de Defensa y Justicia, el encuentro de semifinal de la Copa Sudamericana contra Coquimbo se jugará, pero en Paraguay.

El equipo de Florencio Varela, que se había realizado los hisopados 72 horas antes del encuentro y recibió los resultados negativos, viajó habilitado a Chile para encarar la primera semifinal. Sin embargo, al llegar a Santiago, el equipo argentino debió pegar el regreso a la Argentina por dar positivo en tres jugadores: Rafael Delgado, Washington Camacho y Francisco Pizzini . Como consecuencia, las autoridades gubernamentales de Chile se metieron en la discusión para que el partido no se juegue y el partido se suspendió.

Luego de efectuarse los test de antígenos a los tres involucrados con todos los resultados fueron negativos , la desconfianza en Defensa en la Conmebol creció. De hecho, antes de dirigirse al micro para ir al aeropuerto, el entrenador del Halcón, expresó su indignación por la situación y el malentendido que le tocó atravesar a su plantel.

“Simplemente vinimos a jugar un partido de fútbol en La Serena y se empezó a desvirtuar todo desde que llegamos, pero acatamos las decisiones. Nosotros queremos jugar al fútbol nada más y enfrentar a un gran equipo como Coquimbo”, comenzó Hernán Crespo.

Y en la misma línea, agregó: Vinimos a jugar en la cancha de Coquimbo y nos acatamos a lo que dice Conmebol. Nos encontramos con el cambio de sede, algo que nos sorprendió, y lo aceptamos. Jugaremos donde haya que jugar ... Solamente nos focalizamos en el partido, pero esto se fue más allá y estamos a la espera”.

“Es una lástima lo que pasó, es una situación difícil para todos. Es algo inédito... En el límite de la situación, queríamos que sea una fiesta del fútbol, donde todos se sientan cómodos, pero bueno... Yo me enteré que el partido no se jugaba...”, siguió el ex goleador de River.

Y por último, cerró: “Me incomodó que a Coquimbo le cambien la serie, tampoco es culpa de la gente de Coquimbo... Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, no hicimos nada. Nosotros escuchamos. Nos dijeron que íbamos a jugar en Santiago y después nos avisaron que el partido no se jugaba... Ahora nos comportaremos como siempre hicimos, volveremos a Argentina y nos haremos los hisopados como siempre”.