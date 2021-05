Tomás Gagliardi Genné espera que con la llegada del flamante Chevrolet Cruze pueda mejorar su rendimiento en el campeonato 2021 de Súper TC2000.

“No se sacaron buenas conclusiones. Había tenido un pequeño problema en la tanda de entrenamientos y después, cuando salí a clasificar, no pude redondear una buena vuelta. No se dio un buen fin de semana”, contó en primer término Gagliardi Genné.

Tomás Gagliardi Genné habló sobre lo que fue la fecha pasada del Súper TC2000 en San Nicolás e hizo referencia a la llegada del Chevrolet nuevo. Foto: Súper TC2000

Y además dijo: “En Buenos Aires tuve un sábado muy bueno, donde pude hacer una buena clasificación cuando estaba húmeda la pista y se dio una carrera clasificatoria positiva. Después, el domingo se cayó muchísimo el ritmo del auto y no pude aguantar tanto como en la competencia del sábado. En parte fue destacable la clasificación, pero lo que más nos viene costando es el tema del ritmo de carrera, que no es bueno y me perjudica mucho durante el fin de semana”.

Para esta temporada, Gagliardi Genné pasó de Renault a Chevrolet y sobre eso dijo: “Conozco a todos los mecánicos y a los ingenieros, pero cambió la dirección del equipo y se maneja un poco diferente. Es un poco distinto, pero me llevo muy bien con los chicos, así que estoy contento de estar de vuelta en Chevrolet. Ahora sólo hay que seguir evolucionando para tener un mejor año”.

Además, habló sobre los trabajos que se están haciendo de cara a lo que viene: “Hasta ahora venía usando un auto que se había terminado con lo justo para la primera fecha del año. El equipo se puso a trabajar en un Cruze nuevo, así que estamos esperando que se puedan finalizar las tareas”.

Y concluyó: “Teóricamente, vamos a probar antes de la próxima fecha y ahí podremos sacar mejores conclusiones. Ojalá que el auto quede bien armado y que de acá en adelante se puedan desarrollar unas mejores carreras. En definitiva, viene muy complicado este principio de año, así que esperamos que con el cambio de auto y con otras evoluciones que se están haciendo, se pueda mejorar”.