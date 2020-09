“Hay cosas que no podes manejar en Le Mans”

El Toyota N°7 de José María López, Kamui Kobayashi y Mike Conway finalizó tercero en una nueva edición de las 24 Horas de Le Mans, pero fue un podio con un sabor amargo, ya que el auto tuvo problemas mientras lideraba y eso los dejó en el cuarto lugar. Pero sobre la parte final de la competencia, con el argentino al volante pudo llegar tercero.

“Primero quiero felicitar al equipo, al auto 8, es un gran logro para Toyota ganar esta gran carrera por tercera vez, por todo el trabajo de los mecánicos, que estuvieron muy ocupados durante la noche y el día ayer. Todos hicieron un trabajo fantástico”, contó López en declaraciones recogidas por el sitio Motorsport.

Y además manifestó: “Desafortunadamente para nosotros no terminó como queríamos. De mi parte lo único que puedo hacer es ver lo positivo, ver el trabajo que hicimos como pilotos. Mike y Kamui hicieron un trabajo fantástico, yo hice mi parte”.

A su vez, López sostuvo que es frustrante ser el auto más veloz y no poder lograr la tan ansiada victoria en Le Mans: “Hay cosas que no podés manejar, son cosas que pasan y no hay arrepentimientos. Por supuesto es decepcionante decir que por segundo año fuimos el auto más rápido y cuando no podés es frustrante”.

Para concluir, el cordobés resaltó una situación como positiva: “Lo positivo es que tenemos que esperar menos para el próximo Le Mans, no será un año, será algo como nueve meses”.