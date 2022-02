“Hamilton y Verstappen toman demasiados riesgos”

La intensidad de la rivalidad entre Lewis Hamilton y Max Verstappen creció en la temporada 2021 de Fórmula 1 donde ambos lucharon por el campeonato.

“Ellos no saben lo que es estar en el hospital mucho tiempo”

A lo largo del 2021 hubo muchas maniobras con toques incluidos como el de Silverstone, Monza o Arabia Saudita donde las consecuencias físicas para ambos podrían haber sido mucho más graves.

Sobre estas situaciones, el bicampeón del mundo de Fórmula 1, Mika Häkkinen dio su opinión en una entrevista a Press Association sobre el nivel de agresividad en pista de ambos pilotos. “Mi estilo no es como ellos dos y eso se debe a que yo tuve un accidente muy grave. Pasé mucho tiempo en el hospital y conozco el dolor cuando las cosas van mal. Estos dos pilotos no saben eso, así que que asumen riesgos muy grandes, y confían mucho en la seguridad del auto y de la pista”.

Durante la temporada 1995, Häkkinen sufrió su accidente más fuerte en el circuito de Adelaida cuando impactó contra el muro a más de 200km/h y debieron practicarle una traqueotomía para salvarlo de emergencia antes de ser trasladado al hospital.

Por último, el finlandés dio su opinión sobre qué puede suceder en el 2022 con el cambio de reglamento. “Los autos serán nuevos y lo más probable es que los diseñadores no encuentren una solución óptima. A Lewis le resultará muy difícil aceptarlo si le pasa. Si has estado en la cima de la montaña y, de repente, tienes que volver a subirla porque no tienes el mejor auto. Controlar eso será clave”.