Hamilton y un singular deseo: “Me gustaría actuar algún día”

Lewis Hamilton tiene una vida muy activa a pesar de sus compromisos con el equipo Mercedes de Fórmula 1. La faz artística del británico es uno de los aspectos que salió a la luz hace poco tiempo. Primero, reconoció que incursiona en la música y ahora confesó que le gustaría ser actor una vez que deje la máxima categoría.

“Me gustaría actuar algún día. Quiero ser el mejor, en todo lo que hago, quiero serlo. Hacerlo lo mejor que pueda. Así que, si voy a hacer una película iré a clases, estudiaré y me aseguraré de que expreso las emociones como debería”, expresó Hamilton en una entrevista que le concedió al medio DAZN.

En tanto, el siete veces campeón del F1 indicó que este deseo lo realizará luego de que termine su carrera en el automovilismo. “Ahora mismo no tengo tiempo, así que supongo que será algo que haga cuando me retire”, aseguró.

Por su parte, el nacido en Stevenage indicó que es un aficionado a la lectura. “Lo último que he leído es ‘Greenlights’ de Matthew McConaughe. Me gusta animar a la gente a que escriba sus cosas, que nunca piensen que sus ideas son estúpidas o insignificantes; o un sueño demasiado ambicioso porque se trata de conseguir tus sueños y soñar lo más grande posible. Y... darlo todo por alcanzarlo”, afirmó.

Además, remarcó la importancia que tiene para él la música. “Es casi como respirar, sinceramente. En los momentos que estamos viviendo, la fortaleza mental y la estabilidad emocional es lo principal”, puntualizó.

Otro de los temas de los cuales habló el inglés fue su lucha antirracista. “Es una cuestión de educación, de entendernos mejor los unos a los otros, de no juzgarnos entre nosotros. Tenemos que vernos unos a otros como iguales porque todos lo somos, de la misma sangre. Siendo personas de raza negra creo que es importante que nos unamos en plataformas, que continuemos divulgando amor y positividad”, manifestó.

“Vivimos en un momento en el que debemos ser antirracistas. Levantarnos junto a las personas que sufren este tipo de experiencias, asegurarnos de que la gente es consciente de que no es algo que esté bien”, agregó.

Por último, Hamilton reveló el secreto que le permite mantener la motivación. “En mi mente aún soy el Lewis de una ciudad pequeña, como Stevenage, que soñaba con estar aquí y todavía sueño con hacer lo que hago. Lo que me mantiene inspirado es el apoyo de muchos de mis fans, los mensajes que me hacen llegar, me hacen saber que no estoy solo”, cerró.