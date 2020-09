Hamilton y la sanción en Monza

Lewis Hamilton asumió la responsabilidad del error que condicionó su resultado en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1.

El actual campeón del Mundo entró a cambiar neumático y los boxes estaban cerrados por el Auto de Seguridad que había generado el despiste de Kevin Magnussen (Haas F1 Team).

Hamilton tenía 16 segundos de ventaja sobre Carlos Sainz cuando en la vuelta número 20 fue llamado por el equipo para colocar el compuesto medio. Sin embargo, el incidente de Magnussen motivó la neutralización de la prueba y la decisión de las autoridades de la competencia fue la de cerrar los pits para que los auxiliares puedan retirar el monoplaza del danés.

El británico de Mercedes y Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) ingresaron a los boxes para poner caucho fresco, pero después de la bandera roja por el accidente de Charles Leclerc (Ferrari) recibieron un stop and go de 10 segundos por el movimiento indebido.

“No hicimos un gran trabajo necesariamente con la parada en boxes. Honestamente, no vi las señales, así que asumo la responsabilidad de lo que paso, es algo de lo que aprenderé”, aseguró el nacido en Stevenage.

Y añadió: “Hoy no fue mi carrera. Lo que paso fue un poco desafortunado, pero lo que no te mata solo te hace más fuerte. Después de una parada de 26 segundos tuve que recuperarme. Pero no obstante, una vez que alcancé al pelotón, disfruté de esa pequeña lucha”.

Por último, Hamilton remarcó que haber rescatado puntos y que Verstappen abandonara hacen que el resultado no sea tan negativo. “Conseguir el séptimo lugar y la vuelta más rápida sigue siendo un buen punto teniendo en cuenta que definitivamente no pensé que fuera posible lograrlo después de la penalización. Sin dudas eso es lo positivo y obviamente agradecido de que Max no sumó. No es una gran pérdida la de hoy”, concluyó.