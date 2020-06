Hamilton sigue la lucha contra el racismo

Lewis Hamilton sigue a fondo la lucha contra el racismo y creó la The Hamilton Comision, una nueva iniciativa por la igualdad. Se trata de un programa de promoción y captación de talento orientado a atraer hacia la ingeniería de competición a jóvenes negros.

"Cuando eche la vista atrás de aquí 20 años, quiero ver que el deporte que le dio tantas oportunidades a un niño joven negro de clase trabajadora de Stevenage se ha convertido en un lugar tan diverso como el mundo complejo y multicultural en el que vivimos", dijo Hamilton en una carta enviada al The Times.

"La imagen de la comunidad de la Fórmula 1 hace que sólo puedan aceptar del todo a un cierto tipo de personas. A gente que sea de determinada forma, que provenga de cierto lugar, que encaje con el molde y que juegue según ciertas reglas", continuó espresando Lewis.

"Todo el mundo tiene un propósito y en estas últimas semanas he tenido mucho más claro cuál es el mío. Quiero canalizar mi energía, influencia e inversión para crear un mundo más inclusivo. Ese viaje empieza con la educación, que es el camino hacia las oportunidades. Es por eso que me he convertido en embajador de las Naciones Unidas".

"El acceso a la educación es crucial en nuestra lucha por la igualdad. Si de verdad queremos cambiar las cosas, necesitamos que la gente que está al mando sea más diversa. Pero esa ambición es mucho más difícil de conseguir si los niños no reciben la educación que necesitan".

"En la industria de las carreras, esa evolución de la ecuación empieza por entender las barreras que tenemos que romper y en qué catalizadores tenemos que invertir para acelerar el cambio. Se han acabado los gestos simbólicos. Espero que la The Hamilton Comission dé lugar a un cambio real, tangible y comprobable".

"Ganar campeonatos del mundo es fantástico, pero quiero ser recordado por mi trabajo por intentar crear una sociedad más igualitaria a través de la educación. Eso es lo que me motiva", finalizó el piloto de color de la F1.

Lewis Hamilton ha sido muy crítico en las últimas semanas con el silencio que algunos pilotos guardaron por la muerte de George Floyd a manos de un policía, en USA.