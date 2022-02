Lewis Hamilton confesó hoy en la presentación del nuevo Mercedes W13, cómo afrontó la definición del campeonato 2021 y porqué decidió aislarse luego de la última fecha del año pasado.

El múltiple campeón británico dijo: “Fue un tiempo difícil para mí, un tiempo en el que necesitaba tomar distancia y enfocarme en el presente. “Tuve a mi familia alrededor, creé grandes recuerdos”.

Por primera vez Hamilton salió a desmentir personalmente los rumores de un posible retiro que se habían generado a raíz de su hermetismo. “Nunca dije que iba a parar. Me encanta hacer lo que hago. Fue un momento en el que realmente necesitaba dar un paso atrás y concentrarme en el presente”.

Hamilton rompió el silencio después de la definición del 2021

Hamilton habló sobre Verstappen

Hamilton también hizo sus primeras declaraciones sobre Verstappen desde la definición del año pasado. “Esto no tiene nada que ver con Max. Max hizo todo lo que haría un piloto si tuviera la oportunidad. Es un gran competidor y volveremos a correr este año, como el año pasado. Ojalá nos comportemos y hayamos aprendido de nuestras carreras y experiencias del año pasado”.

“No tengo ningún problema con Max, no le guardo rencor. Yo nunca hago eso, ni con nadie. No es bueno llevar algo así contigo. Sigo adelante y no me detengo demasiado en el pasado. Como dije: me siento fresco y concentrado. No dejaré que nada me frene”, agregó el piloto de Mercedes.