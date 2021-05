Hamilton habló de una carrera muy dura física y mentalmente en Portugal

Lewis Hamilton no la tuvo fácil en el arranque de Portugal, ya que debió batallar con Max Verstappen para queda segundo y luego superar a Valtteri Bottas para saltar a la primera posición. El múltiple campeón destacó que la pelea mano a mano con Red Bull se verá hasta fines de temporada.

“Fue una carrera muy dura, física y mentalmente, exigió de todo. Había mucho viento, así que es muy fácil equivocarse, y sí, no tuve una salida tan buena como la de Valtteri y luego perdí otro puesto en la resalida, lo que no fue bueno”, señaló Hamilton tras la ceremonia del podio.

Además, el británico contó que no quedó para nada contento con el pique inicial que tuvo: “No estuve contento con eso, naturalmente. Tuve que intentar posicionarme lo mejor posible y no recuerdo, creo que Max cometió un error en algún momento de la vuelta, lo cual fue perfecto, y sabía que esa iba a ser la vuelta en la que estaría lo más cerca posible de él en el último sector. Luego con Valtteri solo tuve que hacer el movimiento antes de que los neumáticos se destruyeran, y me las arreglé para conseguirlo en la curva 1”.

Por último, Hamilton destacó que la batalla con la escudería Red Bull se verá hasta fin de año: “Como pueden ver, es una gran lucha entre Mercedes y Red Bull, y estoy seguro de que también en otras partes de la parrilla. Creo que está claro que solo tenemos que seguir... vamos a estar presionándonos unos a otros hasta la última carrera”.