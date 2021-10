Hamilton desactivó la polémica que se generó en Turquía

Con una historia en Instagram, Lewis Hamilton respondió los comentarios que se desataron sobre su reacción a través de la radio frente a la oportunidad de cambiar neumáticos o no durante el Gran Premio de Turquía, de Fórmula 1. Parecía que el piloto de Mercedes subía al podio, después de largar desde el 11° lugar, pero a poco del final, el equipo lo mandó a cambiar cubiertas y allí se retrasó.

“¡Buenos días, mundo! Ví que parte de la prensa exageró la decisión de cuándo parar en la carrera de ayer. No es verdad que esté furioso con mi equipo. Como equipo trabajamos duro para dar con la mejor estrategia posible, pero según evoluciona la carrera hay que tomar decisiones diferentes, hay muchos factores que cambian de manera constante”, manifestó Hamilton.

El piloto británico señaló que la primera decisión de quedarse en pista fue suya y toma absoluta responsabilidad. Pero admitió que lo mejor para arribar al final de la prueba sin riesgos fue parar, como le dijo Mercedes y eso hicieron.

Hamilton se negó a parar cuando Mercedes se lo pidió

“Nos arriesgamos a mantenernos fuera con la esperanza de que la pista se secara, y no fue así. Quería arriesgarme e intentar llegar hasta al final, pero fue mi responsabilidad mantenerme fuera y no funcionó. Al final paramos y fue lo más seguro que pudimos hacer. Vivimos y aprendemos. Ganamos y perdemos como equipo. No aguarden que sea muy educado y tranquilo por radio porque estoy en plena carrera. Hay mucha pasión en medio de la competencia. Nos pasa a todos los pilotos”, añadió Hamilton.

Luego de esa situación entre Hamilton y el equipo Mercedes, el nacido en Stevenage terminó en el quinto lugar, detrás de la Ferrari de Charles Leclerc. El podio lo integraron Valtteri Bottas, que alcanzó su décimo triunfo en la máxima categoría con Mercedes, secundado por los Red Bull de Max Verstappen y de Sergio Pérez.

Con estos resultados, el nuevo líder del campeonato es Verstappen, con 6 puntos de ventaja sobre Hamilton, cuando restan 6 fechas para la finalización del certamen y 156 puntos en juego.

“Mi corazón y mi espíritu están en la pista, es el fuego que tengo dentro de mí lo que me ha llevado tal lejos, pero cualquier preocupación se olvida rápido. Hemos hablado y ya tenemos ganas de estar en la próxima carrera. Hoy es otro día en el que nos levantamos como equipo“, cerró el campeón en las redes sociales