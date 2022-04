“Hamilton debe estar pensando un cambio de equipo” opinó un ex F1

El inicio de la temporada 2022 de Fórmula 1 no fue el esperado ni para Lewis Hamilton, ni para el equipo Mercedes.

El equipo de Brackley era dominador en la máxima categoría y aprovechando el potencial lograron ganar los últimos ocho campeonatos de constructores.

Pero en el arranque del 2022, el Mercedes W13 está por detrás del rendimiento de los Ferrari y los Red Bull, que han marcado la referencia en las fechas iniciales. Por otro lado, en el duelo mano a mano, George Russell logró doblegar a Lewis Hamilton y eso comenzó a alimentar los debates en torno a su actual nivel.

El presente de Hamilton y Mercedes

La opinión de Hakkinen

Mika Hakkinen, bicampeón del mundo de F1, habló del presente del británico en la F1 y dijo: “Es un lugar difícil para Lewis ahora. Russell no llegó allí para ser el número dos o para perder. Está ahí para dar lo mejor de sí mismo y está trabajando para ser campeón del mundo algún día. No se va a doblegar ante un heptacampeón. La última carrera en Australia fue muy dura para Lewis El equipo, naturalmente, quiere que los pilotos terminen la carrera. Estoy seguro de que Lewis sigue molesto por la situación. Es difícil ser derrotado por George, y me temo que esta será una temporada realmente difícil para Lewis”.

Por otro lado, el finlandés opinó que por esta situación, Hamilton podría considerar un cambio de equipo a futuro. “Para Lewis, esto es un desastre. Y, estando George por delante, es aún peor. Ha estado en Mercedes durante años y ha ganado muchos campeonatos. Ahora que las cosas no van bien, empezará a pensar en cambiar de equipo”, confesó Hakkinen.