Habló el mendocino Esteban Andrada desde Ecuador: “Estoy preocupado, pero me siento bien”

El arquero de Boca Juniors, el mendocino Esteban Andrada, rompió el silencio y habló sobre el particular momento que está viviendo: con coronavirus, aislado en un hotel de Guayaquil y sin chances aparentes de poder volver a la Argentinas en los próximos días.

El ex Lanús debe cumplir con la cuarentena de 14 días impuesta por las autoridades ecuatorianas tras habérsele detectado carga viral de Covid-19 en el testeo de ingreso al país, con motivo del juego por Copa Libertadores que el Xeneize perdió 1-0 ante Barcelona de aquel país.

Ante la imposibilidad de regresar a la Argentina por la negativa de la Dirección de Migraciones al tratarse aún de un caso activo de coronavirus, Andrada permanece en la habitación de un hotel junto con un médico del plantel Xeneize, ambos a la espera de novedades.

“Estoy preocupado, pero me siento bien. Uno no sabe qué puede pasar, estoy sin síntomas, esperemos que no me pase nada, no sé cómo está la situación sanitaria acá en Ecuador. Quiero llevarle tranquilidad a mis amigos, familia y a los hinchas. Espero que se solucione rápido”, confió el guardametas al programa F90 de ESPN.

A lo que agregó: “El único problema que tengo es que a veces me sale una alergia, pero es algo que tengo de antes. Nada más. Le quiero decir a mi familia que estoy bien, es lógico que se preocupen por mí porque no sabían nada. Le agradezco al consulado que se puso en contacto con mi señora y le dijo que Boca estaba trabajando del primer día. Como ella no sabía todo eso salió a decir todo lo que dijo. Ahora está más tranquila”, esto último en relación a las duras declaraciones que Nerina Galasso, la mujer de Andrada, lanzó en las últimas horas contra la dirigencia de Boca.

En un hotel con el médico de Boca

“Se quedó Daniel (Ponczosznik), el médico, nos acompañó en la delegación. Me mandan mensajes todo el tiempo mis compañeros, también le agradezco a Franco Armani que me llamó y se preocupó, también Gustavo Alfaro. Estoy asintomático y esperando”.

“Le mando un saludo grande a Miguel (Russo) que también estuvo preocupado por mí, lo vi en la nota y me vino a ver como tres veces a la habitación. Su parte humana es extraordinaria”, expresó Andrada en cuanto el accionar del DT Xeneize.

En tanto, “Aguja” aclaró que el Consejo de Fútbol se ha comunicado con él: “Hicimos una llamada los tres con el Consejo, me llamó Riquelme, y hoy el Chelo y Bermúdez. Estuvieron ahí los tres, no se pudieron quedar en Ecuador pero sí están”.

¿Y la vuelta?

Esteban Andrada agregó, además, que espera la aparición de algún responsable por todo lo que le tocó transitar: “Alguien se tiene que hacer responsable de esto. Estoy en una habitación con balcón, pero el Ministerio de Salud dijo que no me podía cambiar a otra pieza, así que me quedé en la misma que estaba. Yo no vine a conocer la playa de Guayaquil, vine a trabajar. Es chocante porque nadie sabe nada”.

“¿Cómo fue lo del positivo? Por lo que me dijo el médico de Boca. Nosotros salimos el domingo con el PCR porque no llegamos a hisoparnos antes de Lanús, y necesitamos otro para jugar con Barcelona, entonces viajamos con el del viernes. Cuando llegamos a Ecuador me dio positivo el del domingo”, aclaró.

“Estuve con mi señora aislado (por contacto estrecho) más o menos siete días, después todos los test que me hicieron dieron negativo. Después del aislamiento preventivo me hicieron un test cuando volví al club, después otro a los dos o tres días y después antes de jugar con Lanús: siempre fueron negativos”, confió con sorpresa.

Gastar el tiempo con Netflix

“¿Cómo pasó el tiempo acá? Veo tele, con Netflix a full, gastando todas las series... Se complica, no pasa más el tiempo, ya no sabés qué más hacer”, aseguró el arquero de la Selección, que espera recuperarse para ser parte de la Copa América.