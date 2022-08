Habló el ex jugador del Tomba que convulsionó tras un cabezazo con un rival: “me desperté en el hospital y no sabía lo que pasaba”

El momento de mayor preocupación en la fecha 11 de la Liga Profesional fue el momento que protagonizaron Ian Escobar e Iván Cazal que terminó con el jugador de Aldosivi convulsionando dentro de la cancha y luego trasladado en ambulancia.

El ex defensor de Godoy Cruz aseguró que no recuerda nada de lo que pasó y que ya se encuentra recuperado: “Me levanté en el hospital y no sabía qué pasaba. Me dijeron que hablé en la ambulancia pero no me acuerdo nada, yo me levanté cuando me estaban haciendo la tomografía computada y ahí pregunté todo, no sabía dónde estaba”.

También explicó como fue la jugada y también que recibió muchos mensajes de compañeros y rivales: “salté a cabecear y caí noqueado, ahora tengo un huevo en la cabeza terrible. Me llamaron y escribieron compañeros y jugadores de otros equipos y ya hablé con todos, les agradecí”, afirmó.

Sobre su estado aseguró que está mejor: “Anoche no pude dormir nada porque me dolía mucho la cabeza, pero hoy amanecí bien”.

Al ser consultado por los pasos a seguir, el futbolista sostuvo: “Me hicieron la tomografía y no salió nada, pero no me dijeron hasta cuando voy a estar acá”.