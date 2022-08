Habló Dalma, la arbitra que fue golpeada por un jugador: “Esto va más allá del género”

El pasado domingo en medio del cruce entre Deportivo Independencia y Garmense de la Tercera División de la Liga Regional, la arbitra Dalma Magali Cortadi recibió una trompada por parte de un jugador. Debido al hecho, la mujer denunció penalmente al joven y hoy salió a hablar de la terrible situación.

Señalando que debe hacer reposo en casa por algunos días, recordó cómo fue el momento en que le propiciaron el golpe: “Perdí el conocimiento. Me dio un golpe de puño en el cráneo. Me caigo y cuando me levanto, quedé mareada y con sensación de vómito”.

Desde TN informaron que la mujer mantuvo un diálogo con Urbana Play y aseguró que es la primera vez que recibió una agresión de ese tipo. Aún así, reconoció que entre los hombres son comunes estos hechos de violencia.

Encargada de dirigir cruces futbolísticos del femenino y del masculino, la joven de 24 años comentó: “Siempre hay sucesos de violencia en las canchas, pero que haya pasado con una mujer es la primera vez y por eso hay tanto repudio. Entre los varones hay mucha violencia”.

“No pensaba que el hombre iba a llegar a violentarme, es lo último que pensás”, detalló sobre el momento. Por su parte el agresor fue identificado como Cristian Tirone de 34 años, quien fue detenido y trasladado a una comisaría cercana al momento del ataque.

Para concluir la entrevista, Dalma Cortadi reconoció que no se trató de un ataque contra la mujer sino debido a la violencia dentro del deporte. “No importa el género, me pasó a mí que soy mujer pero pasa entre los hombres. No tiene que pasar más, va más allá del género”, finalizó.

El video del momento violento