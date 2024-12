Gustavo Quinteros habló de su salida en Vélez: " Se dijeron cosas que nos son ciertas”

Luego del campañón que hizo durante la temporada 2024, la dirigencia de Vélez anunció que Gustavo Quinteros no continuará en el cargo de director técnico.

El entrenador grabó un video en el que explicó los motivos de la decisión de no continuar en el Fortín, con el que viene de ser campeón de la Liga Profesional.

En el día de Navidad, el club de Liniers oficializó que Quinteros no extenderá su contrato que vencerá el 31 de diciembre de 2024 con un mensaje de agradecimiento al Profesor.

“¡Hasta siempre Gustavo! El entrenador del campeón del fútbol argentino decidió no renovar su vínculo con el Club. ¡Éxitos!”, publicó Vélez en sus redes sociales junto a una foto del técnico con la copa de la Liga Profesional y un “gracias”.

Minutos después, se hizo público un video en el que Quinteros, sentado en una silla, le habla a los hinchas de Vélez explicando brevemente por qué decidió no continuar en el club.

El entrenador de 59 años agradeció al presidente de Vélez, Fabián Berlanga, a Ricky Álvarez (mánager), directivos, hinchas y jugadores por haber logrado un título, la clasificación a la Copa Libertadores y haber disputado tres finales (Copa de la Liga, Copa Argentina y Trofeo de Campeones).

“Se dijeron muchas cosas que no son ciertas. El club tiene necesidades y yo como entrenador también tengo objetivos profesionales por cumplir y la verdad es que después de estos días de reuniones no hemos podido llegar a un acuerdo”, explicó Quinteros.

Por otro lado, el ex técnico de Colo Colo manifestó tristeza por tener que dejar Vélez, pero que está tranquilo con la decisión tomada. “Terminamos una temporada maravillosa poniendo a Vélez Sarsfield en el lugar donde siempre tuvo que estar, en lo más alto y haciéndolo campeón. La verdad que me voy dolido porque quiero mucho a este club. Tengo mucho cariño, tanto yo como toda mi familia y ojalá que este no sea un adiós, sino un hasta pronto”, culminó el nacido en Cafferata, Santa Fe.

El futuro de Quinteros parecería estar en el fútbol brasileño. Según medios de Belo Horizonte, el ex DT de Vélez tendría un contrato arreglado con Gremio de Porto Alegre, que tendrá por delante la Copa Sudamericana en 2025.

Estoy haciendo este video para para todos los hinchas de Vélez Sarsfield, para toda la gente de Vélez Sarsfield. “Quiero informarles con mucha tristeza, con mucha angustia, que no voy a continuar la próxima temporada. Se dijeron muchas cosas, se dicen muchas cosas que no son ciertas. Después que terminó la temporada, esperé para reunirme con Fabián Berlanga y con Ricky Álvarez.

Estuvimos el día 23 y 24 de diciembre reunidos para hablar del proyecto deportivo, de todas las necesidades del equipo, del club y demás. Y en ese sentido el club tiene necesidades, que tanto Fabián como su junta directiva lo están haciendo bien.

“Como entrenador tengo objetivos profesionales que cumplir también y la verdad que después de de estos días no hemos podido llegar a un acuerdo para la continuidad. Pero quiero agradecer a Fabián por la confianza, a la Junta Directiva por haberme dado la posibilidad de dirigir a este gran club y estoy muy tranquilo de haber hecho un excelente trabajo junto a mi cuerpo técnico, junto a los jugadores, junto a todo el staff, a toda la gente que trabaja en el club”.

“Llegamos a tres finales, salimos campeones del fútbol argentino, de la Liga del fútbol argentino, clasificamos a la Libertadores, fuimos los primeros en el campeonato, los primeros en la tabla anual y creo que un equipo que que jugó la mayoría de los partidos de la mejor manera y el hincha así lo agradeció”, fueron las palabras del exitoso entrenador.