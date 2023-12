Gustavo Costas fue presentado como el nuevo director técnico de Racing

🗣️ “Es una alegría estar en casa de nuevo, te llena de emociones. El que me conoce, sabe lo feliz que estoy. Pensé que no iba a tener estas oportunidades en este momento de mi carrera y Dios me regaló este desafío”. #BienvenidoGustavo 🩵 pic.twitter.com/nihnwLiUBq