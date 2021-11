Guillermo Ortelli: “Empiezo a caer de todo lo que conseguí”

En la sede de la ACTC. Guillermo Ortelli, dio a conocer que se va a retirar del automovilismo tras 27 años y más de 400 carreras en el TC.

Luego de la conferencia de prensa donde dio a conocer de manera oficial la noticia, Carburando habló en exclusiva con el múltiple campeón que contó cómo vivió el momento. “La verdad que me senté y me empezó a temblar todo el cuerpo. Me invadió la emoción. No pensé que iba a ser así, pero estoy sumamente feliz con la decisión que tomé”.

Sobre el motivo del retiro, Guillermo contó que lo definió después de venir de una carrera de Posadas. “Fue una carrera que fui solo. Yo venía en la autopista tomando mate como hago siempre y me surgió la idea de evaluar de retirarme. Siempre le pedí a Dios que me fuerzas para cuando esas cosas me ocurran, de escucharme; de que nada se interponga. Sentí que era el momento, que no puedo empezar una temporada o correr con dudas”.

Sobre lo que significa su retiro en el ambiente del automovilismo nacional, Ortelli dijo: “Me traslado a un momento donde se han retirado personas que quiero mucho como el Guri, el Flaco u otros ídolos. ¿Quién no los quiere tener en pista? Me gusta mucho el deporte. Se han retirado grandes ídolos. Por dentro digo, hay que seguir porque me gusta verlos, pero se que es una decisión muy particular”

En el momento de realizar un balance de todo lo logrado, Guillermo dijo: “Creo que hoy empecé a caer de todo lo que logré. He visto otros videos de mi carrera, pero ahora sabiendo que falta una carrera para terminar mi ciclo, me moviliza mucho más. Ahora empiezo a dar más valor a todo eso. Quizá antes veía esos videos y estaba con la cabeza en el año que viene”.

En última instancia, sobre su futuro tras el retiro, Ortelli adelantó. “Le quiero devolver al automovilismo algo de todo lo que me dio. Tengo un vínculo con Gustavo Lema y con el JP Carrera. Se con la pasión que se trabaja y que puede aportar algo”.

Por otro lado, Guillermo hizo referencia a la figura de Agustín Canapino. “Todos saben de mi aprecio hacia Agustín Canapino. Desde que era chiquito y llegaba con Alberto o estaba con sus abuelos jugando a la computadora. Que exista la posibilidad de poder trabajar con Agustín quizá va a ser algo de devolverle todo lo que su familia hizo por mi”.

