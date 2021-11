Guillermo Ortelli anunció que deja el automovilismo deportivo. El piloto de la ciudad de Salto lo comunico en la conferencia de prensa que se llevó a cabo este martes en la sede de la Asociación Corredores Turismo Carretera. La noticia no causó sorpresa porque quien tiene siete títulos en el TC ya había adelantado algo en la fecha donde la categoría se presentó en el autódromo de Viedma el mes pasado. En la conferencia fue acompañado por su esposa Analía, por su hijo Mateo, por Hugo Mazzacane, presidente de la ACTC, por los miembros de Comisión Directiva de la institución, de la CAF, por pilotos, preparadores, invitados y el público que se acercó a la calle Bogotá del barrio de Caballito.

Guillermo Ortelli deja el automovilismo

“La carrera de Villicum será mi última carrera en la que estaré compitiendo en el automovilismo. Es el día más difícil. Me tiemblan las manos, me tiembla la voz y eso nunca me paso pero llegó la hora. No me quiero olvidar de nadie y por eso agradezco a cada uno de los que me dieron la oportunidad de transitar por el automovilismo” fue lo que manifestó el saltense. Ortelli se quebró al momento de hablar de su papá y de su familia y agradeció el apoyo de los hinchas de Chevrolet que podrán disfrutarlo el año que viene en Toay donde se hará la carrera despedida.

El “Rey de Salto” debutó en el TC en el año 1994. Lo hizo como invitado de Fabián Acuña en una carrera de 2 Hs que se disputó en Buenos Aires. El debut fue soñado. Ganaron la competencia. Dentro del Turismo Carretera Guillermo consiguió siete coronas. Fue campeón en 1998, 2000, 2001, 2002, 2008, 2011 y 2016. En las 406 carreras que disputó consiguió 32 victorias en finales, 92 en series, realizó 32 Pole Position, subió al podio en 98 oportunidades y logró 71 récord de vueltas. Además del TC corrió en todas las categorías. Fue premiado, entre cosas, con el Olimpia de Plata, Premio Clarin, Fangio de Plata y Oro y Premio Konex (Diploma al Mérito).