Gran gesto: un corredor dejó pasar a su rival cuando se equivocó poco antes de llegar a la meta

El corredor español Diego Méntrida quedaba tercero a poco de llegar a la meta, cuando su rival se equivocó de camino. Sin embargo, Méntrida se paró para dejarlo pasar y terminar así cuarto en el Triatlón de Santander. La gente aplaudió el gesto del triatleta pero también, esta situación abrió la polémica.

“Por un error suyo, no me parecía justo que entrara yo tercero y él cuarto. A mi entender, él me había ganado donde tenía que ganarme, que es corriendo. Simplemente me paré y le dejé pasar, me pareció lo más justo”, afirma Méntrida, a medios de España.

Al triatleta del Ecosport de Alcobendas, perfectamente se podría haber hecho el despistado pero no lo hizo: “Al ver cómo él se equivocaba, inconscientemente me paré. Él se lo merecía”. dijo Diego al referirse a su contrincante inglés.

¿Por qué lo dejó volver a la tercera ubicación? “No debió de ver el desvío a meta. O no se lo señalizaron bien. No lo sé, el caso es que se lo merecía. Me salió así, es lo más justo”, dijo el joven de 21 años, quien pese a haber quedado cuarto, fue el héroe de la carrera.