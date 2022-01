Gonzalo Higuaín contó por qué no volvería a la Selección: “Le prometí a mi vieja no sufrir más”

El ex delantero de la Selección Argentina, Gonzalo “El Pipa” Higuaín se vió en un reconocido canal de deportes argentino y aprovechó para opinar sobre la actualidad del equipo de Scaloni. Además dejó muchas frases para analizar.

Desde Miami, el “Pipa” se puso en contacto con TyC Sports para brindar una profunda charla que djeó mucho que analizar. Para comenzar el goleadro del Inter de Miami se mostró contento por el presente de su compañero Lionel Messi y expresó su esfuerzo como “El que sigue lo consigue”.

En cuanto a la relacion con la Selección Nacional comentó “El destino estaba escrito así, a nosotros no se nos dio y creíamos que era el momento de dar un paso al costado”, haciendo referencia al paso de Sergio Romero, Javier Mascherano y Lucas Biglia, quienes compartieron partidos con él.

Un punto importante que todo fanático del futbol quiere saber es si su camino por la Albiceleste ya tuvo su fin o aún hay metas que alcanzar. Ante este interrogativo, Higuaín comentó: “Yo me fui de la Selección sabiendo que di absolutamente todo. ¿Volver y no estar al 100 y no poder dar todo lo que tengo? Primero eso sería traicionarme a mí y después hacerle un mal a la Selección, y volver a esa burbuja que no tengo ganas de estar si no estoy 100 por ciento convencido”.

Un comentario picante que dejó la charla fue el ejemplo de Gonzalo Pity Martinez ya que, haciendo referencia a su ida al Atlanta United luego de la final de Madrid, el Pipa dijo: “No digo que esté bien o mal, es lo que pasa. Los talentos se nos van rápido, no es como antes que esperan a un equipo grande de Europa, ahora a la primera, cualquier chico talentoso se va”.

“Veo disfrutar a mi hija, a mi mujer a mi papá, no quiero sufrir más. Mi mamá desde arriba siempre nos va a querer ver felices y yo le prometí a mi vieja no sufrir más”, expresó sinceramente ante la pregunta de la vuelta a River Plate, sumando a esto que se enorgullece por los pedidos.

Durante mucho tiempo, luego de la final contra Alemania en Brasil 2014, el ex delantero fue duramente criticado. Sobre esos momento expresó: “Las críticas siempre fueron desde atrás de una computadora. Cuando te ven, te felicitan. En su momento los sufrí, hoy estoy más grande, más maduro”.

Algunas de las frases más destacadas del “Pipa” Higuaín

- Hemos vivido una experiencia maravillosa en al Selección y hay que quedarse con lo vivido, mas allá de no haber podido coronar y que la gente te juzgue por eso.

- Lamentablemente no se nos dio, pero me voy orgulloso de que di todo en la Selección. Por algo estuve más de 10 años citado permanentemente y siendo en la mayoría de los casos titular.

- Acá vivo tranquilo, logré la estabilidad emocional que quería. Me siento muy feliz, pleno y es una ciudad que me trajo lo que venía buscando todos estos años: tranquilidad y poder hacer cosas cotidianas con mi familia. Acá hay mucho respeto. La gente es muy respetuosa, quieren ver shows cuando van a ver fútbol. Los argentinos que te cruzás te felicitan o te dicen ‘qué buena carrera hiciste’ y decís, ‘qué loco, cómo me insultaban allá y acá recibo felicitaciones’.

- Yo a River le tengo un amor eterno y los hinchas de River lo saben.