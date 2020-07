Gonzalo Antolín: “Apuesto más a la vuelta del Zonal Cuyano que a la temporada nacional”

Son días difíciles para deporte americano y el automovilismo no es la excepción. Si bien la actividad en Mendoza se mueve un poco en el autódromo de San Martín -bajo estricto protocolo- en el resto de la provincia están parados. En el Sur no tienen las mismas posibilidades, teniendo en cuenta que el autódromo de San Rafael no está en buenas condiciones.

Gonzalo Antolín, es hoy el máximo referente del motor sanrafaelino. Un apellido ligado a la familia fierrera desde siempre. El piloto sureño tuvo un gra inicio en 2020, tras su debut en la Clase 2 del Turismo Nacional, luego de su exitoso paso por el Turismo Pista donde se fue campeón en 2018 y en la última vuelta del cierre del campeonato 2019, los comisarios lo sancionaron y tuvo que contentarse con el subcampeonato. “Más allá de esa circunstancia, el 2019 fue un gran año deportivo”, le dijo a Los Andes.

“Estamos en una situación difícil. Hay gente que está más afectada que otra, pero la clave sería sacar algo bueno de la pandemia. Si todos hacemos las cosas bien, más rápido vamos a volver a nuestras rutinas”, comentó

-¿Cómo has atravesado estos días sin actividad?

-Trabajando, no queda otra. La realidad es que no le hace nada bien a nadie y nuestro rubro se ve muy afectado por el parate de la actividad.

-Habías comenzado muy bien el año en el Turismo Nacional...

-Sí, arrancamos bien en las dos carreras, más allá de que se nos había complicado con lo presupuestario. Estamos muy presentes y sumando experiencia más que nada.

-¿Sabés cuándo se podría poner en marcha la actividad?

-No, y lo poquito que sabemos es que el primero de agosto buscarían volver, pero es una fecha tentativa del TC (Turismo Carretera). De nosotros no sé nada. Apuesto más a que vuelva el Zonal Cuyano que lo Nacional.

Gonzalo Antolín es un exponente de lo mejor del automovilismo provincial.

-En estos tiempos muchos pilotos trabajan con simuladores, ¿vos probaste alguno?.

-Tengo uno y desarmado porque lo quiero vender, porque quiero uno mejor. Siempre jugué o nos ponemos un rato. Hace algunos días que no lo uso porque está a la venta.

-En el taller de tu viejo, Enrique, trabajan tu hermano Daniel y vos...

-Tenemos un equipo y viajamos al Turismo Pista, que es la categoría en la que corría en 2019. Ahí tenemos autos propios; un Corsa con el que competía, y un Toyota Etios, y atendemos otros motores y autos. Tenemos un Nissan Mar que no es nuestro sino que le hacemos la atención completa, es de un chico de Buenos Aires.

-¿Cómo te imaginás la vuelta del automovilismo?

-Normal no será. Hay que trabajar en protocolos y entender que este virus no se irá de un día para otro. No me imagino cómo será la vuelta y bajo qué circunstancias, pero hay que estar listo y colaborar cada uno de su lado. Son muchas las familias que viven de esto y hoy no tienen ingresos.

-Los pilotos de San Rafael quieren venir a entrenar al autódromo de San Martín; ¿por qué?

-El autódromo de San Rafael no está en condiciones y cuando habilitaron las pruebas en Mendoza lo hicieron bajo una reglamentación en la cual, al ser sanrafaelinos, nos quedamos al margen, y eso nos perjudica. Gustavo Lauría (Asociación de Pilotos) presentó una nota en la Subsecretaría de Deportes, buscando una excepción. Queremos ir a probar a Mendoza en algún momento. Sabemos que el pedido ya está en manos de Federico Chiapetta y estamos esperando ver que solución nos pueden dar.

-Estuviste muy cerca del bicampeonato el año pasado...

-Habíamos tenido un año lindo en el Turismo Pista y todos vieron la maniobra del final, y por una resolución de los comisarios nos sacaron el campeonato. No es fácil llegar a la última fecha con chances de título y nosotros lo logramos. En 2018 salimos campeón y bueno, es doble mérito.

En la temporada pasada, el sureño estuvo cerca de ser bicampeón del Turismo Pista.

-En su retorno, el Zonal podría correrse con fechas dobles...

-Sería muy bueno y atractivo. Siempre lo digo, lo que a uno lo apasiona es competir y si te duplican la cantidad de veces para competir, mejor.

-¿Qué se siente ser el máximo referente de tu ciudad?

-Hemos tenido buenos resultados y siempre con mucho sacrificio, porque llegar a correr a nivel nacional no es fácil. Tengo mucho apoyo y soy muy querido en San Rafael.

Su relación con los otros mendocinos del ámbito nacional

“Con Julián Santero es muy particular. No somos de juntarnos ni nada de eso, pero cuando fuimos a debutar en Bahía Blanca en el Turismo Nacional, se tomó el tiempo de ir hasta nuestro boxe, porque a nosotros mucho no nos daba para ir hasta el de él (ríe). Él está en un gran nivel, es un grosso, pero se acercó hasta nuestro boxe y estuvo más de una hora charlando con nosotros. Siempre fue una excelente relación, no cambia nunca. Nos conocemos desde que éramos chicos, es un gran tipo. La verdad que nos conocemos con todos los chicos y tenemos una buena relación con todos (Bernardo Llaver, Emmanuel Cáceres), pero con Julián es algo especial. Fui creciendo junto a él y siempre mantuvo la misma humildad y creo que es por eso que también le pasan tantas cosas buenas”.

LAS SENSACIONES DE MAGADÁN

Otro de los referente del motor y Zonal Cuyano en San Rafael, Nicolás Magadán también habló de la situación de los pilotos sureños, que están buscando la posibilidad de hacer sus prácticas en el autódromo de San Martín.

“Nosotros estamos tratando de ir a probar a San Martín y por eso nos llamaron desde la Asociación de Pilotos (Apatc) nos dijeron que enviaron una carta al Subsecretario de Deportes de la provincia, Federico Chiapetta, para pedir una audiciencia en la que le solicitarán autorización para que los pilotos de la zona Sur puedan viajar para allá”, comentó.

“Es que, continuó, por un tema de protocolo nosotros no estamos autorizados a ir a probar al autódromo de San Martín y para ello necesitamos autorización. Para viajar a Mendoza tenemos que cruzar dos puestos de gendarmería y si no tenemos algo autorizado que nos avale, no podemos cruzar un puesto de gendarmería. Necesitamos que alguien nos avale a enganchar un tráiler con un auto de carrera atrás, para poder viajar”, destacó.

El porqué de venir a San Martín y no en el circuito sanrafaelino indicó: El autódromo de San Rafael suspendió sus pruebas, porque no se juntó la cantidad de autos como para organizar una. Es lógico, porque tampoco hay tantos autos y poca gente dedicada al automovilismo Zonal, porque sí hay mucho Tradicional. Además la pista de San Rafael no es una pista de referencia y eso nos complica un poquito, porque es un lugar que corremos una vez año, si es que corremos. Los pilotos de Mendoza están probando tranquilamente y no deja de ser hasta una ventaja deportiva. Siempre hemos viajado y eso es algo que lo tenemos totalmente contemplado, sabemos que si queremos probar tenemos que viajar, es natural para nosotros, pero hoy en día no se puede por el tema de la Pandemia, por eso esperamos una respuesta favorable y poder probar en el autódromo de San Martín”, concluyó.

PEDIDO ESPECIAL A CHIAPETTA POR PARTE DE LA APATC

“Como presidente de la Asociación de Pilotos de Automóviles de Turismo Cuyano, le hago llegar la voz de muchos pilotos del Sur de nuestra provincia. Como representante de dichos volantes me veo en la obligación de manifestarle la realidad por la cual están atravesando los pilotos de San Rafael, General Alvear y Malargue”, reza el escrito de Gustavo Lauría. Y agrega: “Tras la decisión de regionalizar las pruebas, los pilotos sureños están en desventaja, ya que en primera instancia el autódromo de San Rafael no fue habilitado y, en segunda, al no reunir el número necesario se decidió no abrir sus puertas. Pero a esto se suma el deteriorado estado en el que se encuentra, teniendo en cuenta que no cumple con las medidas mínimas de higiene y la pista se torna peligrosa por su nulo mantenimiento. Por esta razón que probar es peligroso y no permite sacar ninguna conclusión, como si lo hacen los volantes que giran en el autódromo de San Martín”.

Y concluye: “Es bueno hacerle saber que en el Sur hay pilotos de Zonal Cuyano” y “otros que corren a nivel nacional, pero a su vez también existen equipos que atienden autos de pilotos del Gran Mendoza y esos hoy incluso se ven imposibilitados de trabajar. Agradeciendo su predisposición para con nuestra actividad le solicitamos se evalúe la posibilidad de integrarnos a ese selecto grupo de pilotos de alguna forma”.