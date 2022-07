Al igual que todo el Mundo Tomba, Gonzalo Damián Ábrego es consciente de que la concreción de una meta llevará indefectiblemente a la otra. Batallar el campeonato en los puestos arriba no sólo sacará a Godoy Cruz de los incómodos últimos puestos del promedio, sino que le permitirá sacar boleto para alguna copa internacional, algo que sería un especie de déjà vu para el elenco bodeguero, que en 2010 y 2014 vivió esa experiencia que vuelve a ilusionar a los hinchas.

-Gonzalo, ¿cómo están después del triunfazo ante River y la clasificación en la Copa Argentina?

-La verdad que el grupo está muy bien. Ahora hay que seguir por este camino, no relajarse y tratar de encontrar la regularidad necesaria para cumplir con nuestro gran objetivo.

-Contra River metiste la asistencia para el gol de Ojeda, hiciste el segundo gol y tuviste una participación muy activa tanto en ataque como en defensa. ¿Fue tu mejor partido en Godoy Cruz?

-Sí, creo que fue uno de los mejores partidos que he jugado desde que debuté y eso me da mucha confianza. Por suerte pude darle el pase gol al Tincho y después él me devolvió la asistencia para mi gol, je. Así que estoy muy contento por eso.

-Fue tu tercer gol en Primera división y sirvió para ganar. ¿Fue uno de los momentos más importantes en su incipiente carrera?

-Sí, la verdad que este último gol fue el que más he disfrutado, la verdad que es un momento muy lindo que no me olvidaré jamás.

-¿Qué imagen se te vino a la cabeza en el momento en el que entró la pelota?

-Inmediatamente me acordé de mi viejo y de mi familia, que siempre están ahí apoyando. Mi viejo siempre me carga con que tengo que hacer más goles, je. Por suerte se pudo dar y espero seguir equivocándome mucho más seguido (risas).

-¿La clave fue que pudieron ejecutar el plan a la perfección?

-Sí, por suerte salió todo lo que se había practicado y planificado en la previa. River tiene muy buenos jugadores y la idea era presionarlos y taparles líneas de pases. Nuestra misión era juntar pases, cambiar de lado y llegar con mucha gente al área. Creo que jugamos muy bien, salimos a jugar de igual a igual ante un equipo que es de lo mejor del fútbol argentino y en el Monumental.

-Con el triunfo, además, salieron de la zona del descenso directo. ¿Cuánto peso se sacaron al no verse en los últimos puestos de los promedios?

-La verdad que muchísimos, era un partido muy importante porque nos sacábamos un peso de encima bastante molesto porque veníamos haciendo las cosas bien y no lográbamos salir. Para lograr el objetivo, nos propusimos pelear el torneo arriba. De esa manera vamos a sumar muchos puntos para salir del fondo de la tabla de los promedios.

-Hay antecedentes de Godoy Cruz peleando la permanencia y, como consecuencia de ello, clasificando a alguna copa internacional. ¿Se ilusionan con que una cosa los lleve a la otra?

-Sí, obviamente nos ilusionamos porque lo que más queremos es continuar por esta racha positiva y seguir ganando partidos y sumando puntos. Esa ilusión viene acompañada por el trabajo y el sacrificio que se hace durante la semana.

-Si bien la prioridad la tiene el torneo, el miércoles pasado eliminaron a Lanús y ya están en octavos de final de la Copa Argentina. ¿Van por la revancha de lo que pasó en 2021?

-Si bien a la Copa Argentina no le estamos dando tanta importancia ahora, también nos ilusionamos. En lo personal a mí me quedó la espina de la semifinal perdida en la Copa pasada y no haber podido jugar la final contra Boca. Fue una gran frustración porque nos sentíamos muy capaces de estar disputando ese lugar.

Ademas del gol y la asistencia, Gonzalo Abrego fue el jugador con mas duelos ganados [10] y mas gambetas completadas [3] en el partido de ayer ante River pic.twitter.com/tZBENFjkni — Expreso 1921 (@1921Expreso) July 11, 2022

-¿Si tuvieras que describir tu posición en la cancha cómo lo harías?Si bien sos un volante interno, aparecés por todos y a esa faceta le estás agregando mucha llegada.

-Y, no sé. quizá como se dice ahora sea el famoso box to box. Trato de ayudar en defensa y en ataque, mi función sería un poco esa.

-En Inglaterra se usa mucho esto del box to box o todocampistas. ¿Sos de mirar la Premier League?

-Sí, en realidad miro todas las ligas, cuando engancho un partido soy de mirarlo y analizarlo.

-¿Quién te gusta en tu puesto?

-Hay tantos que juegan bien que ahora no se me viene ninguno a la cabeza, pero tanto en el exterior como en nuestro país hay muy buenos jugadores en mi puesto.

-Vos que estás todos los días compartiendo momentos con él y sos bastante compinche. ¿Cómo lo ves a Martín Ojeda con esto de que lo vino a buscar fuerte el Botafogo? ¿Creés que se va a ir o se va a quedar?

-Lo veo muy metido y comprometido con nuestra causa. Martín (Ojeda) es un gran jugador y muy profesional. Pase lo que pase con su futuro, no tengo dudas de que va a seguir compenetrado con el objetivo.

-Más allá de que todos deben aspirar a tener la posibilidad de emigrar para mejorar sus carreras y progresar en lo económico, ¿sería mejor que se quede al menos hasta que hayan logrado el objetivo?

-Y sí, la verdad que Martín es muy importante para nosotros y lo necesitamos en este camino, pero cuando tenga la posibilidad de ser transferido para seguir creciendo nosotros vamos a estar contentos también.

-Sin ánimo de entrar en el terreno de las comparaciones, me gustaría saber ¿qué ha cambiado en tu juego o qué recomendación hubo para tu faceta en cancha a partir de la llegada de la dupla?

-Creo que acompañar un poco más al “5″ para que no le quede tan amplia la cancha, arrancar un poco más retrasado y ayudarlo a defender. Eso sí, cuando atacamos me dan la total libertad para poder llegar seguido al área de enfrente.

-Si bien siempre has sido de correr mucho, es impresionante los kilómetros que estás recorriendo en los últimos juegos. ¿Sos de pedir los datos estadísticos después del partido para comparar?

-Sí, aparte yo siempre pregunto para poder compararlo con otros partidos. De esta manera noto que me siento muy bien físicamente.

-¿Qué opinás de la inclusión del VAR en el fútbol argentino?

-Creo que es una buena herramienta, pero se tiene que ir acomodando con el correr de los partidos para ser mejor utilizada.

El Tomba va por el triunfo y la cima frente a Lanús

Tras haber eliminado al “Grana” de la Copa Argentina el miércoles pasado (triunfo 3-1 con suplentes en Córdoba), Godoy Cruz intentará ratificar su buen presente cuando a las 13:00 se enfrente otra vez con Lanús, que atraviesa un momento complejo, en el marco de la octava fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Godoy Cruz (13 puntos) se escapó de la zona de descenso y tendrá la chance de alejarse a 6 unidades de Aldosivi, y subirse a la punta del torneo junto a Newell’s, Atlético Tucumán y Argentinos.