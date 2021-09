Gonzalo Ábrego: “Sería lindo dar el batacazo contra Racing en la Copa”

Definitivamente, en estos últimos dos partidos del Godoy Cruz que gana, gusta y golea, Gonzalo Damián Ábrego parece otro jugador. Ubicado como un mediocampista interno por derecha, el pibe de apenas 21 años juega como un grande. A su habitual cuota de sacrificio en la recuperación del balón, ahora le aportó llegada, asistencias y está muy cerca del gol. Por ahora, lo único que le falta...

-¿Creés que estás pasando por tu mejor momento futbolístico desde que debutaste en Primera?

-Siento que he tenido otros buenos momentos, pero ahora me siento muy bien. La continuidad y la manera en la que está jugando todo el equipo ayudan a que uno se muestre mejor.

-A tu dinámica habitual le estás agregando más llegada al área rival y mayor protagonismo con el balón. ¿Cuánto tiene que ver eso con lo que trabaja el nuevo DT?

-Diego (Flores) nos pide a los volantes que seamos ambiciosos, que pisemos seguido el área rival, pero que también volvamos para defender.

-Sí, pero también hemos notado algunos cambios tácticos en tu posición. Ahora se te ve como un volante interno mucho más suelto por derecha. ¿Es así?

-Sí, ahora tengo más libertad para moverme y atacar. Me pide que pida el pase entrelíneas a espaldas de los volantes rivales. Y con el paso de los partidos me voy sintiendo más cómodo en esa posición. Este nuevo rol en el equipo me sienta mucho mejor.

-¿Es muy diferente esta propuesta a la del Gallego Méndez?

-Creo que la propuesta es bastante parecida. Ambas requieren una gran presión, ser intensos y ser ofensivos. Quizá lo que más nos diferencia es que ahora estamos teniendo más gol, algo que en el ciclo anterior era una cuenta pendiente.

-¿Por qué ahora Godoy Cruz tiene el gol fácil y, además, es algo que se da masivamente en los segundos tiempos de los partidos?

-Creo que son momentos. Con respecto a los goles en los segundos tiempos, se debe a que somos un plantel que está bien trabajado físicamente y creo que logramos sacar ventaja gracias a eso. En la mayoría de los partidos generábamos situaciones y la diferencia es que ahora están entrando.

-Has estado en muchas ocasiones cerca de convertir tu primer gol. ¿Qué creés que te está faltando para conseguirlo?

-Quizá un poco de suerte, je. Pero bueno, trato de estar tranquilo y no desesperarme porque es peor.

-Bueno, por algo ya empezaste: contra Aldosivi metiste dos asistencias...

-Sí, aunque la del gol de López fue como la del Negro Enrique a Maradona en el ‘86 (risas). La verdad que la del gol de Seba Lomónaco lo venía mirando que había pegado un pique de 60 metros, esperé que me saliera el central de ellos y se la pasé.

-¿Es fácil compartir la mitad de la cancha con Acevedo, que es uno de los mayores recuperadores de pelotas del campeonato?

-Sí, la verdad que es un animal. Tiene un mapa de la cancha en la cabeza y se aprende mucho jugando a su lado.

-El torneo no había empezado bien para vos. Una lesión te dejó afuera de los dos primeros juegos.

-Sí, lamentablemente una bursitis en el tendón de Aquiles no me dejó estar. Es una inflamación en la inserción del tendón con el hueso.

-¿Cómo lograste curarte?

-Con reposo y menos impacto en esa zona del pie. Por ejemplo, ahora tengo que seguir jugando con una talonera. Al principio me dolía un poco, pero por suerte ahora ya no.

-Por suerte Bruno Leyes te cuidó bien el puesto, ¿no?

-Sí, de una. Brunito es un animal.

-Si bien vos tenés apenas 21 años, ya contás más de 20 partidos como titular en Primera. ¿Sos de hablar mucho con los más pibes?

-Sí, siempre trato de ayudarlos, de aconsejarlos. Le digo siempre que disfruten el momento porque esto es lo más lindo que les puede pasar.

-¿Te sentís afianzado como titular en tu puesto o sentís que en este plantel no hay que relajarse por la competencia interna del grupo?

-No. La verdad que el grado de competencia que hay es muy grande, están todos en un nivel altísimo y al que le toque entrar lo va a hacer de la mejor manera. Estoy seguro.

-¿Cómo creés que se puede dar el partido contra Sarmiento?

-Va a ser un partido muy difícil, ellos son un rival directo y tenemos la obligación de ganarlo. Sarmiento siempre ha sido un rival duro, esperemos dar lo mejor y poder quedarnos con la victoria en nuestra cancha.

-El miércoles deben afrontar el duelo de octavos de final de la Copa Argentina contra Racing. ¿Lo toman como otro gran objetivo?

-Sí, a la Copa Argentina la tomamos como un objetivo importante y creo que estamos en condiciones de poder pasar esta ronda. Sería muy lindo poder seguir manteniendo este nivel y dar el batacazo contra Racing.

-Si bien el objetivo principal es mantenerse en Primera, ¿la otra meta es entrar en alguna copa?

-Diego (Flores) recién llega y vamos partido a partido. Igualmente, entrar en alguna copa sería hermoso.

-¿Se lo han propuesto?

-Mucho no lo hemos hablado, pero es algo que se irá analizando con el correr de los partidos.

El Tomba repetiría el 11 ante Sarmiento

En el encuentro que abrirá la decimosegunda fecha del torneo, Godoy Cruz recibirá mañana a las 13.30 a Sarmiento de Junín. Para ese partido, el DT Diego Flores tendría pensado repetir los mismos once titulares que vienen de golear a Gimnasia 4-0 y a Aldosivi 4-1. En consecuencia, ante el equipo dirigido por Mario Sciacqua (ex DT Bodeguero), el Tomba alistará a Juan Espínola; Elías López, Gianluca Ferrari, Leonel González y Damián Pérez; Nelson Acevedo y Gonzalo Abrego; Facundo Altamira, Martín Ojeda y Valentín Burgoa; Tomás Badaloni.

"Tin" Burgoa seguiría siendo titular en el equipo de Diego Flores.

Pablo Echavarría será el árbitro. El próximo miércoles a las 18.10, el Tomba enfrentará a Racing por los octavos de la Copa Argentina en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.