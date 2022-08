Golf: la historia de la periodista que fue suspendida en un Majors por usar pantalón de jean

Hoy parece una historia de la época de las cavernas, pero lamentablemente ocurrió hace apenas 6 años en el Masters de Augusta National Invitational que se disputa en Georgia desde 1934 y ha sido, hasta hace poco, el torneo más importante y codiciado del mundo del Golf. En el año 2016, la periodista mexicana Inés Sainz Gallo fue cancelada del torneo por ir a trabajar con pantalones de jean.

La periodista mexicana Inés Sainz había sido designada por la TV Azteca para cubrir el Augusta National Invitational del año 2016.

Inés Sainz había sido designada por TV Azteca para cubrir el Masters de Augusta. Sin embargo, una organizadora del torneo se le acerco para decirle que su ropa era “provocativa”. La persona, de nombre Casey Hoffman, amenazó con no dejarla ingresar por “romper las reglas”. En resumen, el problema no fue sobre su trabajo, tono de voz elevado, comportamiento en el campo o sus entrevistas, sino por llevar un pantalón que considero no era apropiado para el lugar.

La propia periodista revelo que la señora Hoffman se le acercó de manera amenazante para avisarle que “quedaba fuera del Masters de por vida” por presentarse con unos pantalones de jean que considero demasiado ajustados. En su defensa, Sainz le dijo a la organizadora que había docenas de mujeres con jeans en el evento, e incluso le señaló a un par al momento del regaño, pero Hoffman ignoró a Inés, la dejó hablando sola y le reiteró la drástica decisión. Incluso, Inés Sainz presentó un video en el que le dicen explícitamente: “No volverás a este torneo por romper las reglas”, en referencia a su vestimenta, a lo que la conductora de TV Azteca pidió una explicación. Por supuesto, los argumentos nunca llegaron, pese a las evidencias de otras personas con esa prenda en el campo y el centro de medios.

Inés Sainz Gallo, es mexicana, estudio leyes y es una importante periodista deportiva. Entre sus más de 300 reportajes a lo largo de su carrera, ha entrevistado a grandes deportistas. Foto de archivo.

La periodista acusó sentirse “discriminada” por algo tan irrelevante como un pantalón de jean y lamentó que los organizadores crean tener la potestad de tratar así a alguien que, ni más ni menos, cumplía con su trabajo.

Constatado por Planeta Golf, cabe señalar que la cronista sí volvió a cubrir presencialmente el Masters de Augusta para la TV Azteca y ha seguido obteniendo y llevado a cabo valiosas entrevistas a los mejores profesionales del mundo del golf.

Con este triunfo oficialmente @TigerWoods regresa a la Elite del Golf!! Cuantos torneos más creen que van a ganar? Con este lleva 80!!! @playofffinale @PGATOUR @TVAztecaGolf y lo esperamos en el @WGCMexico pic.twitter.com/8rqIN2bcn7 — Inés Sainz 🇲🇽 (@InesSainzG) September 23, 2018

Inés Sainz Gallo, es mexicana, casada y mamá de 4 niños. Estudio leyes, tiene dos masters (Derecho Fiscal y Administración y Negocios del Fútbol), y es una importante periodista deportiva. Entre sus más de 300 reportajes a lo largo de su carrera, ha entrevistado a grandes deportistas como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Gennaro Gattuso, Kaká, Zinedine Zidane, Tom Brady, Roger Federer, Rafael Nadal y Derek Jetter, entre otros.

Ines Sainz Gallo es una importante periodista deportiva de méxico y orgullosa mamá de 4 niños. Foto de archivo

Entrevista con @RafaelNadal que está de vuelta en #Acapulco y listo para volver a la cima 🏆🎾 se siente en un gran momento y ya es tiempo!! pic.twitter.com/dNyoNNcX5I — Inés Sainz 🇲🇽 (@InesSainzG) February 28, 2017

La periodista, que también es cinturón negro en taekwondo, hace unos años rechazó una propuesta de 5 millones de dólares de la revista Playboy por posar desnuda.

Una conclusión simple y poderosa puede ser: menos prejuicio y más trabajo.