Godoy Cruz viaja a Rosario con la misión de seguir en zona copera frente a la Lepra

Cinco empates y tres victorias. Los números cierran, y el juego también. Bajo el mando del “Gato” Oldrá, Godoy Cruz vive un momento dulce que buscará ratificar el domingo en Rosario, cuando a partir de las 21:30 visite a Newell’s Old Boys en Rosario.

A falta de 24 fechas para el final de la temporada (contano la Copa de la Liga Profesional que se jugará en la segunda mitad del año), el objetivo del Expreso en esta jornada número 18 de la Liga Profesional es continuar en zona de clasificación rumbo a las copas. En este caso, el Tomba ocupa el noveno lugar en las posiciones y se está clasificando a la Copa Sudamericana del año próximo.

Después de que en la fecha 16, saliera de la novena ubicación por diferencia de goles con respecto a Argentinos, al finalizar la jornada 17, se dieron una serie de resultados para que el Expreso retorne esa colocación de privilegio.

Tras su triunfo ante Gimnasia La Plata (2-0), Lanús derrotó por la mínima diferencia justamente al próximo rival del Tomba y la victoria agónica de Boca (1-0) sobre Argentinos hicieron que el Bodeguero regresara a puestos de uno de los certámenes más importante del continente.

En cuando a la otra tabla, la del miedo, la que tiene que ver con la zona roja del descenso, la buena noticia es que Godoy Cruz sigue tomando aire y distancias con sus adversarios más directos. Hoy, el Bodeguero suma 123 puntos se encuentra en el decimoctavo lugar, a dos unidades de alcanzar la línea del equipo de Gabriel Heinze. Es decir, que si mañana triunfa superará al elenco rojinegro en los promedios.

El Tomba le sacó 16 puntos a Platense (107) y 29 a Arsenal (94), los dos que estarían perdiendo la categoría por promedio si la temporada finalizara hoy. Mientras que también tomó bastante distancia de Unión (14) que sería el otro que estaría bajando a la Primera Nacional por la tabla anual.

Después de cuatro temporadas de malas temporadas y salvaciones del descenso en las últimas fechas, Godoy Cruz cambió el chip y ha vuelto a soñar en grande con la posibilidad de volver al plano internacional. Los propios protagonistas así lo afirman en cada oportunidad que se les pregunta luego de cada encuentro.

La lista de convocados para viajar a Rosario

Arqueros: Rodrigo Saracho, Diego Rodriguez. Defensores: Pier Barrios, Lucas Arce, Brian Salvareschi, Andrés Meli, Federico Rasmussen, Julián Eseiza, Thomas Galdames y Mateo Mendoza. Mediocampistas: Cristian Núñez, Hernán López Muñoz, Nicolás Fernández, Tomás Conechny, Bruno Leyes, Facundo Altamira, Gonzalo Abrego y Juan Andrada. Delanteros: Enzo Larrosa, Tadeo Allende, Salomón Rodríguez, Luciano Cingolani y Matías Ramírez. El plantel del Tomba emprendió viaje rumbo a Rosario anoche alrededor de las 23.30 horas en ómnibus.

El probable equipo

Sin lesionados ni suspendidos, la intención del entrenador Daniel Oldrá sería repetir el once que inició frente al Lobo platense. Es decír, “Ruso” Rodríguez; Arce, Barrios, Rasmussen y Meli; Leyes y Abrego; Allende, López Muñoz y Nicolás Fernández; Salomón Rodríguez.

Así llega el próximo rival

La Lepra rosarina, dirigida por un ex DT del Expreso, Gabriel Heinze, viene de lograr un gran triunfo en la altura ante Blooming por 3 a 2 con goles de Iván Gómez, Cristian Latorre (en contra) y Jorge Recalde. Heinze no tendrá bajas para el domingo y se estima que ponga lo mejor para salir a ganar el partido. El once sería: Hoyos; Méndez, Velázquez, Ditta, Pittón; Sforza, Gómez, Ferreira; Sordo, Menéndez y Recalde.

Volvió el “Guachín”

Luego de no estar en la consideración del “Traductor” Diego Flores, el volante Fabián Henriquez recibió el visto bueno de Oldrá y se sumó a las prácticas del plantel del Expreso. En julio de 2022 había sufrido la fractura del quinto metarsiano del pie izquierdo cuando jugaba en Huracán. En consecuencia, arrastra una larga inactividad tras su paso por el Globo. ¿Tendrá su oportunidad?