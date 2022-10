Godoy Cruz: un punto que lo acerca a la permanencia, pero lo aleja del sueño de volver a ser el Tomba de América

El empate sirve para sumar en el inminente objetivo de asegurar la permanencia, pero no alcanza para salir de la malaria de los últimos resultados ni mucho menos para soñar con el bonus track que significaría clasificar a un certamen internacional después de cuatro años de crisis futbolística y sufrimiento.

Este sábado, en el Sur bonaerense, el Taladro y el Tomba volvieron a igualar en uno. Y aunque no hubo vencedor, esta vez los dos se fueron con la cabeza gacha. Aunque Banfield venía de dos derrotas en la Liga, no pudo ganar de local y sigue vigésimo en el torneo, mientras que los tombinos no lograron salvarse del descenso (les falta un punto) ni arrimarse a la zona de clasificación a la Sudamericana.

Al igual que en los últimos partidos, Godoy Cruz careció de continuidad en el juego. Fue de mayor a menor y debió conformarse con un justo reparto de puntos ante un Banfield que arrancó mejor en el inicio de cada una de las etapas.

De flojo andar en la Liga Profesional (venía de dos caídas consecutivas, una de ellas con Lanús), el Taladro salió a buscarlo de entrada. Claudio Vivas planteó con 4-2-3-1 con Cuero, Ríos y Urzi detrás de Chávez, con la idea de doblegar al Tomba por las bandas y abastecer por arriba al ex Boca, en su vieja posición de número 9. Y lo logró el primer cuarto de hora, con Cabrera luchando y repartiendo el juego en el medio y habilitando a los rapiditos de arriba, que parecían estar en su tarde.

A los 30 segundos, el zurdo Urzi desbordó por la izquierda y probó con un centro que se cerró peligrosamente, pero entre el “Ruso” Rodríguez y el palo salvaron al Tomba. Acto seguido, el “Colo” Cabrera encaró por la derecha, se metió en el área y sacó un derechazo que pasó cerca del palo izquierdo.

El Taladro estaba más presente en el partido, jugaba en campo rival y merodeaba el arco de un Bodeguero que no lograba hacer pie. Pisando el cuarto de hora, cuando el reloj marcaba 14′, Urzi ejecutó un tiro de esquina desde la izquierda, el paraguayo Canale perdió la marca de Maciel y el central local metió un frentazo que rechazó el “Ruso” Rodríguez.

La respuesta de Godoy Cruz no demoró en llegar. Es que apenas tres minutos después fue Martín Ojeda quien ejecutó un córner y Tomás Badaloni metió un frentazo impecable que devolvió el travesaño. El exMurialdo no lo podía creer, ya que pese a su búsqueda, seguía con la pólvora mojada.

A partir de ese momento, Godoy Cruz empezó a bajarle el ritmo al partido y se mostró más ordenado y equilibrado en todas las líneas. “Chaco” Acevedo se hizo eje de la circulación.

A los 39′ se produjo la jugada polémica de la tarde noche. Después de un tiro libre de Ojeda, Breitenbruch ganó arriba y metió un testazo impecable que pegó en la base del palo y se metió. Sin embargo, a Penel lo llamaron del VAR y anuló la conquista por un offside milimétrico de Néstor Breitenbruch.

Con la bronca a cuestas del gol anulado, Enzo Larrosa recuperó un balón en la salida del Taladro, abrió para Ojeda y el zurdo (a lo Messi contra Ecuador en la Copa América) lo vio justo a Badaloni por el segundo palo: asistencia y gol -con la derecha- de Tomy. Un desahogo fundamental tras casi diez meses de sequía goleadora.

Pero Banfield, que parecía herido, reaccionó en el segundo tiempo e hizo méritos suficientes para empatarlo. A fuerza de tiros de acciones a balón parado, el Taladro tuvo tres situaciones en dos minutos. Avisó con Tanco, Romero y Chávez, y el propio Comandante clavó el 1 a 1 tras un penal que el paraguayo Canale le cometió al colombiano Cuero. Y tuvo otra clarita que tapó abajo Rodríguez.

La dupla movió el banco y renovó piernas en medicampo con los ingresos de Leyes y Allende. Y aunque sin la intensidad suficiente, tuvo un par de llegadas aisladas. A los 19′, tras un centro de Breitenbruch desde la derecha, Badaloni se elevó y metió un cabezazo cruzado y desviado. Y sobre el final del partido, el propio Allende no pudo aprovechar un error técnico de Cambeses.

En el final, los dos se conformaron con no perder y repartieron puntos en un partido discreto.