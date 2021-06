Godoy Cruz sumó otro refuerzo de jerarquía

Otra buena noticia para Godoy Cruz, que continúa con su plan de sumar experiencia y jerarquía a un plantel plagado de juventud. El mediocampista Nelson Fernando Acevedo arregló de palabra su llegada al Tomba , firmará contrato por un año y medio (hasta diciembre de 2022) y en las próximas horas se sumará a la pretemporada que el plantel dirigido por Sebastián Méndez está desarrollando en Buenos Aires.

“Estoy muy contento, es un desafío muy lindo, no veo la hora de juntarme con el equipo y empezar a entrenar. El Gallego me venía hablando durante el campeonato, cada día me convencía más y me terminó llamando. Me comentó lo que buscaba y me convenció” , expresó el nacido en Resistencia, Chaco en declaraciones al programa Ídolos y Anónimos, que se emite por Radio Jornada.

Antes de acordar su llegada al Tomba, el “Chaco” Acevedo, de 32 años, desechó una oferta para prolongar su contrato con Unión de Santa Fe, donde supo ser pieza clave en la primera parte del año en la Copa de la Liga Profesional. Sobre eso, explicó: “Me fui libre de Unión, se me terminó el contrato. En Godoy Cruz lo conozco al Loco Ibáñez de Racing, y también a Guillermo Ortiz, que llegó ahora. Pero también conozco mucho a otros jugadores que pasaron por el club, como Jalil Elías, Juan Martín Lucero, que son amigo, y Leandro Fernández. Hablé mucho con ellos y me hablaron bien de Godoy Cruz, que es un club que está ordenado, serio, que es clave para lograr cosas importantes. Voy a tratar de hacer bien las cosas”.

“Son lindos desafíos, por eso tomé la decisión de ir, me gustan los desafíos lindos, cuando llegué a Unión estaba en una situación similar. También estuve cerca de ir a Guaraní de Paraguay. Pero me decidí por Godoy Cruz porque estoy atravesando por un momento familiar complicado porque mi viejo está complicado”, agregó cuando fue consultado sobre los motivos que lo llevaron a elegir a Godoy Cruz como destino futbolístico.

Nelson Acevedo se inició en Chaco For Ever, pero debutó como profesional en Defensa y Justicia, en 2008. Luego fue transferido a Racing Club, donde salió campeón en 2014 con Diego Cocca como DT. En 2016 fue cedido a Unión y retornó al Halcón en 2020, donde entró en la historia al obtener la Copa Sudamericana. Luego volvió al Tatengue y será del Tomba.

Pretemporada: hoy enfrentará al Rojo en el segundo amistoso

Godoy Cruz sumó ayer un nuevo entrenamiento matutino en la pretemporada que lleva a cabo en Buenos Aires, mientras que por la tarde tuvo libre. Es que hoy disputará su segundo amistoso ante Independiente, que será hoy a las 10 en el estadio Libertadores de América, la casa del Rojo. Los dirigidos por Méndez comenzaron el trabajo matutino en el gimnasio bajo las órdenes del preparador físico Hernán Castex y luego fueron al campo de juego para el trabajo con pelota comandados por el Gallego y Adrián González. El delantero Nahuel Ulariga continúa con su recuperación.