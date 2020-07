Godoy Cruz rechazó una nueva oferta de Boca por Juan Brunetta y el jugador presiona

Juan Brunetta sigue siendo el nombre que todos quieren sumar a su club, pero Godoy Cruz sigue firme en su postura de venderlo en una suma muy superior a las ofertas que llegaron.

Luego de rechazar las propuestas del Genk de Bélgica (5 millones de dólares por el 100% de la ficha), ahora hizo lo mismo con la que llegó desde Boca: 1,5 millones de dólares por el 50% del pase.

Luego de los dos rechazos, el que empezó a terciar es el propio Brunetta, quien le pidió a la dirigencia que no exagere con su cotización: “Boca hizo una oferta de 1,5 millones de dólares por el 50% de mi pase. Eso no es lo que pretende Godoy Cruz; lo entiendo, pero lo que le pedimos al club es que no exagere, sino que se abra una negociación”.

Brunetta considera que los 10 millones de dólares que la dirigencia del Tomba pretende por él es una exageración: “Lo que pide el club por mí es una exageración. Es lo que pienso, porque hoy en día la situación que hay es muy complicada como para que venga un club y pague 10 millones de dólares por un jugador. Para que pase eso tiene que ser un jugador distinto a todos y en Argentina es más complicado”, aseguró.

También siguió presionando con la oferta del Genk y la chance de dar el salto a Europa o a un grande de Argentina, pero también aclaró que si se queda en el Tomba estaría contento: “Es una opción lo de Bélgica, no es nada seguro. A uno lo seduce muchísimo jugar en clubes grandes de Argentina. Sería un paso importante. Pero también pienso que estoy en una edad en la que ir a Europa más adelante va a ser más complicado. Lo voy a tener que pensar. Creo que es una edad justa para pegar el salto, pero estoy tranquilo. Si me toca seguir en Godoy Cruz, voy a estar contento porque estoy muy cómodo”, concluyó.