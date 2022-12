Godoy Cruz presentó a sus primeros refuerzos: Tomás Conechny y Lucas Arce

Godoy Cruz presentó sus dos primeras incorporaciones para la temporada 2023 que reforzarán el plantel que conduce Diego Flores: Lucas Arce y Tomás Conechny.

Tanto el defensor que llegó proveniente de Gimnasia como el mediapunta que arribó desde Almagro dieron su conferencia de prensa en la sede del club en la calle Balcarce.

Conechny viene de tener una muy buena temporada en el Tricolor (cuatro goles y seis asistencias en 37 partidos) donde fue una pieza fundamental para jugar el Reducido por el segundo ascenso, pero que fue eliminado por Independiente Rivadavia.

“Las expectativas siempre son las mejores, creo que hice un año en la Primera Nacional me sirvió un poco para tomar envión y volver a Primera que era lo que buscaba, asiqué muy contento por esta oportunidad”, aseguró Conechny.

Uno de los puestos que busca el Tomba para refoerzar es la delantera: “La posición que me siento más cómodo es la de mediapunta, mis virtudes es el juego rápido y asociado, buen pase, buena pegada. Espero poder desarrollarla en esta nueva institución”.

Lucas Arce fue presentado oficialmente como refuerzos de Godoy Cruz.

Conechny debutó en la primera división de San Lorenzo y luego pasó por Portland Timbers (Estados Unidos) y Deportivo Maldonado (Uruguay), pero sin logran afirmarse y por eso toma esta llega a Mendoza como una revancha: “Tuve la chance de jugar en grandes clubes y esta es una oportunidad linda para mí, es una revancha personal la voy a tomar con muchas ganas y dar siempre lo mejor para el elenco”.

Ni bien se sumó a los entrenamientos, Diego Flores lo mandó a la cancha en el amistoso con Gimnasia: “Tuve hablando con él (Flores) venía entrenando, pero sin ritmo de partido, jugamos 4-3-3, puedo adaptarme lo que pide el técnico”.

Mientras que Lucas Arce hizo referencia al gran salto de pasar de la Primera Nacional a Primera División: “estoy feliz y agradecido de estar en este club de primera división. Estoy con las mejores expectativas para pelear cosas importantes”.

El lateral derecho llegó luego de ser operado de meniscos y se encuentra en plena recuperación: “estoy muy bien de la rodilla operada. El técnico me dijo que necesita que me recupere, así que en pocos días me pondré a la par del grupo”.