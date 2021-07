Godoy Cruz presentó a su flamante incorporación: el maradoneano Guillermo Pereira

Godoy Cruz presentó oficialmente a una de las incorporaciones que se habían anunciado: Guillermo Pereira. El volante que llegó proveniente de Deportivo Riestra habló con Los Andes sobre su arribo al Tomba y de su relación con Diego Maradona.

Pereira no estaba en los planes de nadie y fue una sorpresa cuando el club confirmo su llegada: “Fue una sorpresa para mí porque se dio todo rápido y se veía difícil porque en Riestra venía en competencia y jugando todos los partidos. Por suerte los dirigentes y el cuerpo técnico entendieron mi situación y pude salir sin problemas”.

Sobre Godoy Cruz, el volante aseguró que sabe la situación complicada que está el club, pero que llega con toda la ilusión de ayudar al equipo a engrosar los promedios: “Sabía la situación del club, pero me hablaron muy bien del club, de la ciudad y del cuerpo técnico”.

Sobre sus características, Pereira aseguró que se adapta a varios puestos en la mitad de la cancha: “Intento llegar al área rival, en Riestra me tocó jugar más atrasado, pero me siento cómo jugando al lado de un volante central. Además quiero adaptarme a lo que me pida el DT”.

El día que conoció a Diego Maradona

Pereira, como un alto porcentaje de los argentinos, es fanático de Diego Armando Maradona y tuvo la suerte de poder conocerlo y de llevarse un souvenier: una firma que a los pocos minutos fue tatuaje.

El “celestino” que le dio la chance a Guillermo de conocer a “Pelusa” fue nada menos que el Rolfi Montenegro, quien fue su compañero en Independiente de Avellaneda.

La flamante incorporación de Godoy Cruz es fanático del astro argentino. Gentileza

“En una pretemporada de Independiente hablaba con un amigo de mi admiración por Diego y el Rolfi Montenegro me preguntó si lo quería conocer. A los pocos días me llamó y me dijo que me fuera a un hotel de Las Cañitas que Diego iba a estar en el gimnasio”, comenzó contando Pereira.

“Literalmente yo estaba en la otra punta y tenía que cruzar Buenos Aires en menos de una hora, algo imposible. Me tomé dos bondis, un taxi y corrí 10 cuadras para tratar de llegar a tiempo, pero llegué casi una hora tarde y cuando creí que no iba a poder hacer nada, el contacto del Rolfi me hizo pasar y pude conocer a Diego. Pude hablar unos minutos con él y me firmó la pierna. Apenas salí, me fui a tatuar”, contó orgulloso.