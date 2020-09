Godoy Cruz, fuente de valores para diferentes seleccionados nacionales

Desde que arribó a Primera división, Godoy Cruz ha sido una máquina de dar saltos de calidad: subcampeonatos, clasificaciones a Copas, ventas de jugadores y entrenadores a equipos grandes del fútbol argentino y la lista continúa. Entre los ítems de esa larga nómina, se destaca una acción que también le otorga prestigio a una institución: la convocatoria de sus futbolistas a los distintos seleccionados. Un rubro que se inauguró hace diez años (con la citación del Loco Ibáñez) y que hoy tiene continuidad con las últimas presencias en equipos argentinos juveniles de Lomónaco (Sub 20) y Brunetta (Sub 23), quienes volvieron a Coquimbito con la medalla de campeón colgada en el cuello. A continuación, el repaso de los tombinos de selección.

Nelson Martín Ibáñez: el “Loco” que abrió el camino

El 26 de enero de 2010, el “Loco” Ibáñez, en su mejor momento futbolístico, fue convocado por Diego Maradona para integrar el plantel argentino que jugó un partido amistoso con Costa Rica en la provincia de San Juan. Aunque no ingresó en ese partido, luego Maradona le dio la titularidad en otro amistoso contra el seleccionado de Jamaica, en Mar del Plata, el 10 de febrero del mismo año. Ese día, Argentina derrotó 2-1 a los centroamericanos con goles de Martín Palermo e Ignacio Canuto. Otro arquero de las inferiores del Tomba en la Selección:el anterior había sido Diego Pozo.

Nicolás Andrés Olmedo: el sueño del Cascarudo

El volante central venía mostrando un gran nivel en el Godoy Cruz dirigido por el Turco Asad. El 5 de mayo de 2010 fue llamado a la selección argentina por el entrenador Diego Armando Maradona para jugar un partido amistoso frente a Haití, en un equipo formado exclusivamente con jugadores de la liga argentina. Fue el día del retorno del “Burrito” Ortega a la Selección Nacional. El duelo se disputó en Neuquén y el triunfo fue para la Argentina por 4-0. Nico Olmedo ingresó a los 17 minutos del complemento por Juan Mercier.

Jaime Javier Ayoví: La Yoya fue mundialista

Debutó el 4 de septiembre de 2010 en un partido amistoso frente a México, donde anotó el gol de la victoria por 2-1 en el Estadio Omnilife. El 13 de mayo de 2014 el técnico de la selección ecuatoriana, Reinaldo Rueda incluyó a Ayoví en la lista preliminar de 30 jugadores que representarán a Ecuador en la Copa del Mundo Brasil 2014 y luego fue confirmado en la lista definitiva de 23 jugadores. Después, alternó convocatorias hasta 2016.

Sebastián Ariel Lomónaco: se colgó una medalla dorada

Apenas transferido de Arsenal de Sarandí al Tomba, el delantero formó parte de la Selección Sub 23 que ganó la medalla de oro los Juegos Panamericanos de Lima 2019, un premio que no ganaba desde el 2003. A pesar de no ser titular, convirtió un golazo en la victoria 3-1 ante Panamá.

Juan Francisco Brunetta: el “pianista” que sueña con Tokio

En enero de este año fue convocado por Fernando Batista para integrar el seleccionado argentino Sub 23 en el torneo Preolímpico de Colombia 2020. Argentina se consagró campeón y sacó pasaje para los Juegos Olímpicos de Tokio 20201. El mediapunta cordobés jugó dos partidos y potenció su confianza: volvió más jugador y la estaba rompiendo hasta el parate.

Wilder José Cartagena: regresa a su primer amor

El miércoles cumplió años, el jueves llegó a Lima en un vuelo humanitario y el viernes Ricardo Gareca -DT de Perú- lo confirmó en la lista para la doble fecha de Eliminatorias Conmebol rumbo a Qatar 2022 (Perú enfrentará a Paraguay, el 8/10, y a Brasil, el 13/10). “Vine a Godoy Cruz para volver a mi selección”, había dicho.toria 3-1 ante Panamá.

EL DATO: En los últimos dos años, Godoy Cruz tuvo a 7 futbolistas convocados por distintas selecciones: Facundo Rodríguez, Ezequiel Bullaude, Valentín Burgoa (Sub 19 Argentina), Kevin Gutiérrez, Sebastián Lomónaco, Juan Brunetta (Sub 23 Argentina) y Wilder Cartagena (Mayor de Perú).