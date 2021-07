Godoy Cruz pone en marcha una vez más el “operativo salvación”

El operativo salvación se pone en marcha. Una vez más. Con el cuchillo entre los diente y el corazón a flor de piel. Mirando de reojo la tabla de los promedios, maldiciendo la suerte de los rivales directos y prendiéndole velas a cuanto santo haya a mano para enderezar el rumbo y seguir siendo de la elite, de Primera, de la Liga Profesional del Fútbol Argentino...

En medio de una etapa de incipiente crecimiento institucional, el Tomba está cumpliendo su primer siglo de vida. Claro que nada tendrá valor si el equipo no logra mantenerse en el sitial de privilegio . Y por más que hasta fines de 2022 no habrá descensos, el flaquísimo promedio que ostenta lo obligan no sólo a no resignar protagonismo, sino a hilvanar una campaña prácticamente de campeón.

Sumar puntos para engrosar los números y elevar su posición en la tabla del miedo (ver aparte) será primordial para no tener la espada de Damocles permanentemente sobre el cuello durante la temporada que inicia esta noche. Godoy Cruz se acostumbró a ser de Primera y funciona como tal. Sin permanencia en la máxima categoría no habrá mañana.

“El proyecto de Godoy Cruz únicamente se sostiene con el equipo en Primera División”, fue la frase del presidente José Mansur que retumbó fuerte en el seno del mundo Tomba hace un mes y medio, en una entrevista concedida a Los Andes. Nada más cercano a la realidad. El crecimiento deportivo e institucional de Godoy Cruz ha sido prácticamente simultáneo y el club ha tomado dimensiones y estructura de institución de Primera.

Tras quince temporadas en la elite, en esa nueva búsqueda definitiva de la consolidación, el aspecto deportivo vuelve a ser esencial. “La prioridad hoy la tiene el fútbol. Vamos a tratar de mejorar la calidad del equipo para dar pelea y llegar a fin de este año un poco más acomodados para no estar complicados el año que viene. Sabemos que tenemos hasta diciembre de 2022 para mejorar el promedio y dar batalla en un tema que ya nos ha tocado en alguna ocasión” , reflexionó en su momento el titular tombino.

La realidad indica Godoy Cruz tiene experiencia en esta cruzada de pelear el descenso para no perder categoría. A saber...

La primera (mala) experiencia

Su primera estadía en la “A” no fue nada fácil. En la primera parte del torneo, sólo cosechó 17 puntos, demasiado poco para mantener la categoría. Así y todo, en ese Apertura 2006, el Expreso logró un resonante primer triunfo en la máxima divisional nada menos que ante Independiente (3-1 en el Malvinas Argentinas).

En el Clausura 2007 mejoró notablemente: sacó 25 puntos y tuvo una bocanada de confianza luego del agónico triunfo de visitante frente a River (1-0 con gol de Olmedo). Sin embargo, no le alcanzó para zafar de la promoción ante Huracán de Parque Patricios. En esa instancia decisiva, perdió ambos encuentros (0-2 en Parque Patricios y 2-3 en Mendoza) y el día 24 de junio de 2007 descendió a la B Nacional.

De la mano de Cocca y su ballet

Seguramente ningún hincha tombino podrá olvidar aquella tarde en el Malvinas Argentinas, cuando el gol de Iván Borghello frente a River Plate trajo alivio y la posibilidad de permanecer entre los grandes del fútbol argentino. Fue la coronación justa para un equipo que siempre mantuvo en alto la filosofía del buen fútbol. Es que, a pesar de la situación apremiante, el equipo dirigido por Diego Cocca apostó siempre por un modelo de juego tan vistoso como ofensivo que rápidamente ganó adeptos en todo el país. De ese conjunto sobresalieron las figuras de Leandro Caruso, Cristian Leiva, Víctor Figueroa y Borghello, quienes partieron hacia otros rumbos y dejaron un vacío grande muy difícil de llenar de cara a lo que venía.

Negro sobre blanco

A pesar de la buena campaña con Martín Palermo, Godoy Cruz había finalizado 2013 en zona de descenso directo y necesitaba -como mínimo- una cantidad de 25 puntos en el Torneo Final 2014 para permanecer en la categoría. Jorge “Negro” Almirón fue el elegido. Justo él, que en la Argentina sólo había dirigido a Defensa y Justicia en la B Nacional, llegó de México con el modelo de Lavolpe, tomó un equipo en descenso directo y lo salvó en la última fecha jugando un gran fútbol. El domingo 18 de mayo de 2014 tiene un lugar reservado en la historia grande de Godoy Cruz. Ese día, ante unas 25 mil personas en el Malvinas, el Tomba derrotó a Racing por 2 a 1 y no sólo logró permanecer en la máxima categoría del fútbol argentino, sino que se aseguró un lugar en la Copa Sudamericana de ese año.

La historia se vuelve a repetir. El Tomba frente a frente con el enemigo menos deseado. Todo sea por seguir ostentando el privilegio y la responsabilidad de representar al fútbol mendocino (y de Cuyo) en la máxima categoría del fútbol argentino.

El mercado tombino

Altas: Manuel Llano (a préstamo de Newell’s), Jeison Chalá (U. Católica de Ecuador), Guillermo Ortiz (compra a Atlético Tucumán), Nelson Acevedo (libre de Unión), Martín Argüello (a préstamo de Sportivo Belgrano de San Francisco) y Néstor Breitenbruch (volvió de Defensa y Justicia).

Interesan: Ariel Rojas (libre de Central Córdoba) y Diego Viera (Libertad).

Bajas: Ezequiel Cirigliano (libre), Hugo Silva (libre a Defensa y Justicia), Renzo Tesuri (a Atlético Tucumán), Wilder Cartagena (libre), Mauro Dos Santos (libre) y Fabián Enríquez (libre a Huracán).

Pueden irse: Gonzalo Goñi.

Debía volver y fue vendido: Tomás Cardona (Las Palmas de España/Defensa y Justicia).

Debía volver y sigue en el club donde estaba: Juan Brunetta (Parma de Italia).

Probables formaciones

Godoy Cruz: Juan Espínola; Elías López, Néstor Breintenbruch, Guillermo Ortiz y Damián Pérez; Bruno Leyes y Nelson Acevedo; Martín Ojeda, Ezequiel Bullaude, y Matías Ramírez; Tomás Badaloni. DT: Sebastián Méndez.

Rosario Central: Juan Romero; Damián Martínez, Facundo Almada, Nicolás Ferreyra y Lautaro Blanco; Diego Zabala, Rodrigo Villagra, Emiliano Vecchio y Lautaro Giaccone; Milton Caraglio e Ignacio Russo o Alan Marinelli. DT: Cristian González.

Estadio: Feliciano Gambarte.

Hora: 20:15. TV: TV Pública, ESPN y Fox Sports Premium.

Árbitro: Yael Falcón Pérez