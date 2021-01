Godoy Cruz: comenzaron los contactos para reforzar el equipo

La dirigencia de Godoy Cruz ya comenzó con los trabajos para reforzar el plantel que conducirá Sebastián Méndez en el próximo torneo organizado por la Liga Profesional Argentina.

Por esa razón los directivos tombinos ya se comunicaron tres jugadores para conocer sus situaciones: Diego Viera, Gerónimo Poblete y Patricio Cucchi.

Diego Viera: “Depende de los dirigentes”

El defensor paraguayo habló en el programa Dos de Punta y aseguró que hubo una comunicación por parte del Tomba, pero que la negociación será complicada pero no imposible: “Hace unas semanas me llamó el ‘Gato’ Oldrá y me escribí con Alejandro Chapini. Me preguntaron sobre mi situación. Con el ‘Gallego’ Méndez no hablé. Él me conoce de la buena temporada que tuvimos en el club”, aseguró.

“Me gustaría en algún momento volver. En esta situación también sería bueno para poder dar una mano. No depende mucho de mí, sino más de la dirigencia. Se puede llegar a dar si hacen un esfuerzo. Me quedan dos años de contrato. Por el momento es un poco difícil. Todo puede pasar, ahora depende de los dirigentes”, cerró.

Gerónimo Poblete, otra opción viable

Uno de los puestos a reforzar es la mitad de la cancha y por eso el nombre de Gerómino Poblete gustó desde que se anotó en la carpeta.

El tupungatino está jugando en Deportes La Serena de Chile y tiene contrato hasta finales de enero, cuando finaliza el torneo.

El mismo Poblete aseguró que hubo contactos y que tratarán de avanzar en estos días, ya que le interesa mucho la posibilidad de jugar en Mendoza, sobre todo porque su familia estaría de acuerdo con regresar.

Patricio Cucchi con chances de quedarse en Colombia

Una de las falencias que tuvo el Tomba en los últimos torneos fue el ataque y por eso se buscan alternativas para reforzar la delantera.

El primer nombre que surgió fue el de Patricio Cucchi, quien dejó una gran imagen en Gimnasia y que le valió la chance de ir a jugar al exterior.

El pase del “Pato” pertenece a Atlético Nacional de Medellín, pero el nuevo entrenador Alexandre Guimarães aseguró que no lo tendrá en cuenta, luego de su regreso de Independiente Santa Fe, donde estuvo a préstamo.

Por eso los directivos tombinos ya se comunicaron con el delantero, pero tendrán que esperar a que Nacional defina que hará con Cucchi, ya que una de las opciones es prestarlo al Once Caldas.