Godoy Cruz cayó jugando mal ante Estudiantes y el promedio vuelve a acechar

Godoy Cruz perdió con Estudiantes La Plata, por la fecha 22 de la Liga Profesional, por los goles de Gustavo del Prete y Leandro Díaz, en dos oprtunidades, mientras que Martín Ojeda, luego de un gran centro de Valentín Burgoa, para abrir el marcador.

Preocupante. Desconocido. Ciclotímico. Para el diván. Godoy Cruz volvió a estar lejos del nivel que evidenció en el principio de la era Diego Flores y perdió frente a Estudiantes de La Plata. El equipo del Ruso Zielinski le dio una lección de fútbol y lo dejó comprometido con el promedio del descenso de cara a la temporada 2021. Para colmo, el sábado próximo visitará a Patronato en un duelo de seis puntos.

¿Dónde habrá quedado el equipo del traductor? Porque hace rato que esta versión del equipo de Diego Flores nada tiene que ver con aquel elenco del incipiente ciclo del entrenador que le pasaba por arriba a sus rivales. y causó una verdadera revolución.

El comienzo altanero del Tomba, con esa tremenda tijera del zurdo Martín Ojeda que hizo estallar el arco defendido por Andújar, presagiaba una noche diferente para los hinchas bodegueros, ávidos de una victoria que se viene haciendo desear desde el triunfo 2 a 1 ante Banfield.

El Tomba no sólo se ponía en ventaja ante un equipo bravo como el del Ruso Zielinski, sino que parecía recuperar parte de esa fluidez en el juego que empezó a perder en la medida que los jugadores comenzaron a sentir el rigor de la seguidilla de partidos.

Lejos estuvo de confirmarse tal presunción. Bastó que Estudiantes se acomodara en el campo y comenzara a mostrar las credenciales de equipo aceitado, con una estructura defensiva granítica y movimientos ofensivos bien trabajados. El León platense jamás sintió el impacto de la desventaja inicial. Al contrario, le sacó brillo a ese don preciado que suelen tener algunos equipos de Primera División y sus delanteros no perdonaron en ninguna de las dos primeras situaciones que tuvieron.

En el 1-1, el error de Godoy Cruz fue dejar recorrer varios metros del campo con pelota dominada al uruguayo Rogel, quien metió un delicioso pase entrelíneas. Del resto se encargó Del Prete con ese misil de zurda que dejó sin chances al bueno de Espínola.

La puntualización del tanto que derivó en el 2 a 1 habla de un grosero error defensivo de un futbolista con la experiencia de Guillermo Ortíz, quien dejó corto el pase atrás para el “1″ y Leandro Díaz definió con una gran categoría por sobre el arquero.

Después de 2 a 1, la posesión del balón fue mayormente de Godoy Cruz, pero Acevedo no estuvo fino en el primer pase, Abrego no acompañó con su despliegue habitual, Burgoa se apagó y Badaloni estuvo lejos de la sintonía fina que se requiere adentro del área. Una vez más... El único que no mermó su nivel fue Ojeda, pero está claro que sólo con él no alcanza.

No es excusa, pero el Tomba se quedó sin combustible. Justo en el momento en el que más necesitaba de ese envión físico que complementara la inyección psicológica de saberse recuperado, el equipo volvió a caer en una meseta. Un bajón preocupante que se da en la antesala de uno de los partidos más importantes de su historia: la semifinal de la Copa Argentina ante Talleres de Córdoba en San Luis.

Minuto a minuto