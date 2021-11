Nada volvió a ser igual para Néstor “Bebu” Girolami tras el 13 de noviembre de 2011. Ese mediodía, en la carrera del Turismo Carretera en Balcarce, un fatídico accidente se llevó la vida de Guido Falaschi y opacó para siempre la carrera del Bebu, a quien muchos le atribuyeron una gran cuota de responsabilidad por haber sido su coche el que le asestó el impacto final al del malogrado piloto.

El fin de semana en Vamos a Revisar, documental que se emitió por TyC Sports, Girolami se refirió al tema como nunca antes. “Decidí hablar porque se lo debo a Guido primero que nada, que fue mi amigo. Hubo momentos en que no pude hablar, me quebré muchísimas veces, cada vez que hablo de este tema es un dolor muy grande. Primero por él y desués por toda esas personas que me juzgaron y después me llamaron y se disculparon, no todos pero sí varios de mis colegas”, lamentó.

Girolami: “Lo más fácil fue pegarme a mi por lo de Falaschi”

“Fue el día más triste de mi vida, recuerdo una nube de tierra enfrente mío que no me permitió ver y cundo salgo de esa nube de tierra hay una mancha verde, que era el auto de Guido que había quedado cruzado, y... una catastrofe”, afirmó Girolami.

“Siento que todo salió mal ese día”, siguió “Un rezagado que se va afuera por una mancha de aceite, Guillermo Ortelli que pierde el control del auto y lo mete a Guido adentro de la pista. Me tocó a mí transitar ese momento, con la nube de tierra y ser el primer auto que llega a esa nube de tierra pero detrás mío había 40 autos más. Creo que ninguno en ese momento se puso en mi lugar y a analizar claramente lo que había sucedido, se habló en base a varios accidentes que había tenido antes y que probablemente en gran parte han sido mi responsabilidad y en este puntualmente ninguno se puso a analizar detenidamente y con objetividad lo que había pasado”.

“No se disputó otra carrera en Balcarce porque claramente no estaba en condiciones de correrse, la pregunta es por qué se corrió en aquel 2011 y quién lo aprobó, pero esas cosas como van más allá de la responsabilidad de un piloto, van atrás de la responsabilidad de una entidad, de un gobierno, esas preguntas quedan escondidas y no salen a la luz”, se quejó el Bebu.

Después de eso, Girolami, fue sancionado por la ACTC tras una maniobra en Rafaela. “En contra de la ACTC ningún piloto fue porque es un sistema que está hecho para que los pilotos tengan que obedecer y de alguna manera no ir en contra de la categoría porque después son sancionados. Lo más fácil es pegarme a mí, yo siento que por eso varios salieron a hablar”.