Girolami habló de la llegada de Barrichello al Súper TC2000

Néstor Girolami está de visita en el autódromo de Buenos Aires, escenario de la novena y penúltima fecha del Súper TC2000. El cordobés habló con Carburando y se refirió al momento de la categoría, como así también al desembarco de Rubens Barrichello.

“Lo veo al Súper TC2000 con un año muy distinto al pasado, con autos muy renovado y con la llegada de pilotos de la talla de Rubens Barrichello, que refuerza muchísimo lo que es la categoría, el nivel conductivo es muy alto y en un 2020 tan difícil, haber sobrevivido y seguir en pie es muy bueno. No maneje a los autos, pero tengo entendido que han evolucionado muchísimo respecto al 2019”, manifestó Girolami en primera instancia.

En tanto, el de Isla Verde le dio preponderancia a la presencia del ex Ferrari. “La llegada de un ex Fórmula 1 como Barrichello le da una transcendencia internacional a la categoría que es muy importante. Además, para los jóvenes compararse con un referente de la talla de Rubens es una oportunidad única. Veo muy buena su presencia y cuando vos levantas el nivel de pilotos, eso hace que la categoría se vea en muchos más lugares. En Europa mismo me preguntaron por el Súper TC2000 porque el desembarco de Barrichello se dio a conocer”, puntualizó.

Por otro lado, el “Bebu” habló de la paridad que busca la categoría y la comparó con el TCR. “Los TCR se han formado con un reglamento hecho de forma muy profesional, como muchos estudios de CFD y con una inversión muy grande. Esa tecnología no la tenemos en Argentina y por eso es tan difícil equiparar las marcas. Pero el Balance of Performance ha sido exitoso y se han igualado los modelos. Creo que hacía eso apunta el Súper TC2000, a alcanzar esa paridad, y ojalá lo logre. Hoy lo que se ve es que Toyota es bastante superior al resto, pero considero que están trabajando para que todos estén en el mismo nivel”, explicó.

En el cierre, Girolami no descartó pegar la vuelta en el futuro. “Nunca cierro las puertas. Hoy por hoy estoy en Europa disfrutando de mi presente, siendo este el tercer año con Honda como piloto oficial. Si algún día vuelvo Argentina, por supuesto, que la posibilidad de volver al Súper TC2000 va a estar presente porque es la categoría que me dio mis dos campeonatos y me brindó tanto. Siempre tengo muy buenos recuerdos”, concluyó.