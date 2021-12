Ginóbili sobre la Fórmula 1: “Admiro mucho a los pilotos”

Manu Ginóbili, uno de los grandes referentes de la historia del deporte argentino, estuvo presente en una conferencia de prensa organizada por Renault Argentina en Córdoba.

El ex basquetbolista, nuevo embajador de la marca, contó cómo es su vínculo con el olimpismo, estrategias de inversión y confesó que hay cosas que le atraen del automovilismo

Manu repasó su primer contacto con las carreras, gracias a su tío que casualmente, tenía un Torino, con el que le permitía vivir situaciones diferentes: “Yo iba a comer un asado a la casa de un tío, que era fanático del automovilismo. Y recuerdo que iba los domingos e indefectiblemente estaba la Fórmula 1 en el televisor. En mi casa sólo se consumía básquetbol, ya que mis padres no hablaban de otro deporte que no sea ese. Pero en lo de mis tíos siempre había Fórmula 1″.

En cambio, Manu contó que no veía carreras locales de chico. “No tenía mucho vínculo con la actividad nacional. No veía categorías locales”.

Una de las cosas que más le llamó la atención a Ginóbili fue cuando fue por primera vez a un GP de Fórmula 1 en Austin. “Quedé sorprendido de todo lo que ví en la Fórmula 1. La cantidad de gente que trabaja y de piezas que se utilizan para cada auto. Nunca me imagine que haya tantas cosas alrededor de cada piloto. Es un mundo distinto e inimaginable para quien no lo conoce en detalle”.

Ginóbili también habló de una característica que notó en el automovilismo, o particularmente en la Fórmula 1, y lo comparó con otras disciplinas deportivas: “En todo deporte tenemos nuestro momento de relax. De bajar las pulsaciones. Si jugás al fútbol y sos arquero o defensor y tu equipo ataca, estás más relajado, por ejemplo. En ese instante se reequilbra pensamientos. En el tenis se descansa un minuto cada dos games. En el básquet tenemos miles de minutos. Pero no puedo entender cómo hace un piloto de Fórmula 1 para estar con esa intensidad durante toda la carrera, porque está tu vida ahí. No sólo está en juego ganar o perder. Hay un tema de seguridad también”.

Y también dijo: “Se supone que en una recta hay un pequeño momento de descanso, pero transitan a 350 km/h. me encantaría charlar este tema con un piloto, o con quien sea. Es interesante saber cómo terminan una carrera desde la mente, si quedan agotados mentalmente después de semejante exigencia. O no. Es cierto que el que mira un partido de la NBA no puede creer todo lo que ve si no es jugador. Al ver un deporte tan distinto, como la Fórmula 1, lo admiro mucho y me gustaría entenderlo mejor”.