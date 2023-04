Gimnasia y un partido clave que podría decidir mucho ante Defensores de Belgrano: hora y TV

Gimnasia y Esgrima, uno de los representantes mendocinos en la Primera Nacional, recibe este miércoles a Defensores de Belgrano en el marco de la fecha 10. Será en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, desde las 15.30.

El Lobo no atraviesa su mejor momento en la categoría, ya que apenas ganó un partido, empató 6 y perdió otro. Situación que instaló fuertes rumores en los pasillos del Legrotaglie, ya que de no conseguir un buen resultado ante el Defe, la continuidad del DT Joaquín Sastre no estará garantizada.

/ Orlando Pelichotti

El encuentro entre Gimnasia y Defensores de Belgrano será arbitrado por Nahuel Viñas podrá verse en vivo por TyC Sports Play.

Así llegan Gimnasia y Defensores de Belgrano

El Mensana viene de empatar 1-1 frente a Almirante Brown, en Buenos Aires, y ocupa el 13er puesto de la clasificación con 9 puntos, muy lejos del líder, justamente Almirante Brown, que tiene 19.

Por su parte, el Dragón llega a Mendoza tras igualar 1-1 frente a Alvarado de Mar del Plata. Tiene 12 puntos, está en el puesto 8 de la zona A y hoy por hoy se metería en el reducido.