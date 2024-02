Gimnasia y Esgrima será anfitrión de San Telmo por la Primera Nacional: hora, formaciones y TV

Gimnasia y Esgrima vuelve a jugar de local y será esta noche desde las 22, cuando reciba a San Telmo, partido correspondiente a la tercera fecha de la zona B, de Primera Nacional. El árbitro será Fabrizio Llobet y transmite TyC Sport.

El Lobo viene de sumar su primer punto en el Chaco, donde igualó en un gol frente a For Ever y, donde logró su primer gol de la temporada a través de Leandro Ciccolini, una de las figuras del encuentro. Oportunidad, que no contó en el banco con su entrenador, José María Bianco, quien no pudo viajar debido a una problema de gastroinstestinal.

El Candombero también viene de igualar, pero de local frente a Gimnasia y Tiro de Salta, 1 a 1.

La probable formación de Gimnasia y Esgrima vs. San Telmo por la Primera Nacional

Luis Ojeda; Ismael Cortez, Franco Meritello, Franco Sbuttoni, Maximiliano Padilla; Fermín Antonini, Ignacio Antonio y Leandro Ciccolini; Nazareno Solís, Luis Silba y Jeremías Puch. DT: José María Bianco.

La probable formación de San Telmo por la Primera Nacional

Brian Bustos; Martín Vallejos, Héctor González, Agustín Lamosa y Rodrigo Ayala; Julian Cosi, Gabriel Ramírez, Adrián Fernández y Germán Mayenfisch; Iñaki Larthirigoyen y Franco Tisera. DT: Alfredo Grelak.

Todos los datos de Gimnasia y Esgrima vs. San Telmo por la Primera Nacional

Hora: 22.

Arbitro: Fabrizio Llobet

Estadio: Víctor Legrotaglie.

TV: TyC Sports

