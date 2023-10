Gimnasia va por la clasificación y recibe a Brown de Madryn: Hora, TV y formaciones

La Primera Nacional vivirá una apasionante jornada de lunes cuando se juegue la última fecha de la Zona A, que definirá al segundo finalista y los clasificados al Reducido, con Gimnasia y Esgrima peleando por un lugar en los playoffs por el segundo ascenso recibiendo a Brown de Puerto Madryn.

Lo cierto es que este encuentro, válido por la fecha 38, se disputará a partir de las 15.30 en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, y contará con el arbitraje de Emanuel Ejarque y la transmisión en vivo de TyC Sports Play.

Gimnasia visita a Agropecuario por la fecha 37 de la zona A de la Primera Nacional. / Gentileza: Prensa Agropecuario.

Hay que decir que, a diferencia del torneo pasado, en esta ocasión el Lobo sufrió por sus irregularidades, aunque esto no impide que tenga grandes chances de lograr la clasificación, para lo cual tendrá que ganar y esperar por una combinación de resultados que le permita conseguir el objetivo. Aunque también podría clasificarse empatando, e incluso perdiendo, pero allí las posibilidades son más remotas.

Esto necesita Gimnasia para clasificar al Reducido

A la instancia del reducido por el segundo ascenso se clasifican del segundo al octavo puesto y el Lobo llega a la última fecha noveno, con 50 puntos, y se encuentra fuera de la zona de clasificación por diferencia de gol.

Para clasificar, Gimnasia (+3 de diferencia de gol) tiene que ganar y esperar que se den dos de los siguientes resultados: que pierda Deportivo Morón vs. San Telmo; que pierda Temperley (+6) vs. Almirante Brown y superarlo en diferencia de gol; que pierda San Martín de San Juan vs. Flandria; que no gane Defensores de Belgrano vs. San Martín de Tucumán.

Los concentrados de Gimnasia en el duelo crucial por la clasificación

Otra posibilidad es que se dé uno de los cuatro resultados anteriores y, además, que no gane Güemes de Santiago del Estero (+2) vs. Almagro o, si lo hace, que no lo supere en diferencia de gol. Aunque un empate también le podría servir a Gimnasia, siempre y cuando pierda Defensores de Belgrano y no ganen ni Güemes ni Nueva Chicago vs. Estudiantes de Río Cuarto.

Finalmente, si Gimnasia cae derrotado ante Brown de Madryn, la chance de clasificarse es remota, ya que necesitaría que Defensores de Belgrano sufra una goleada histórica, ya que tiene diferencia de gol +8, y también tendrían que perder Güemes y Nueva Chicago y que Defensores Unidos de Zárate (+1) no gane o, si lo hace, que no lo supere por diferencia de gol.

Posibles formaciones

Gimnasia y Esgrima: Braian Olivera; Facundo Nadalín, Alejandro Gutiérrez Arango, Sebastián Olivarez, Matías Recalde; Robertino Seratto o Santiago López, Lucas Villarruel, Rodrigo Castro; Matías Nouet, Nicolás Romano y Agustín Herrera. DT: Joaquín Sastre.

Brown de Puerto Madryn: Roberto Ramírez; Valentino Werro, Wilfredo Olivera, Nahuel Tecilla, Santiago Velasquez; Tomás Assennato, Emanuel García, Maximiliano Luayza, Mauro Fernández; Braian Álvarez y Martín Pino. DT: Leonardo Lemos.

Hora: 15.30

Árbitro: Emanuel Ejarque.

Estadio: Víctor Legrotaglie.

TV: TyC Sports Play.

Minuto a minuto y estadísticas

