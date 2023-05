Gimnasia recibe al líder Agropecuario para ganar y seguir en zona de clasificación en la Primera Nacional: TV en vivo

Gimnasia y Esgrima, uno de los auspiciantes de la zona A de la Primera Nacional, recibe este viernes a Agropecuario Argentino, único puntero, en uno de los dos partidos que darán inicio a la fecha 18.

El encuentro se jugará desde las 15:30 en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, con el arbitraje de Luis Lobo Medina. El partido podrá verse en vivo y en directo por TyC Sports Play.

Además, desde las 21:30 y televisado por TyC Sports, Estudiantes de Río Cuarto recibirá en su estadio Antonio Candini a All Boys con Nahuel Viñas como referí.

Agropecuario, puntero con 29 unidades, seguido por San Martín de San Juan con 27 y un partido más jugado, afrontará un duro examen ante Gimnasia, que se posiciona séptimo, en zona de Reducido, con 22.

La fecha

Zona A, 18va. fecha

Sábado, a las 15.30: Güemes de Santiago del Estero-San Telmo; Nelson Bejas.

Sábado, a las 17.05 (por TV): Almirante Brown-San Martín de Tucumán; Lucas Comesaña.

Sábado, a las 19.10 (por TV): Deportivo Morón-Temperley; Franco Acita.

Domingo, a las 15.30: Flandria-Defensores Unidos de Zárate; Kevin Alegre.

Domingo, a las 16.00: Patronato de Paraná-Almagro; Carlos Córdoba

Domingo, a las 16.30: Alvarado-Guillermo Brown de Puerto Madryn (en el estadio José M. Minella); Lucas Cavallero

Martes, a las 21.05 (por TV): Defensores de Belgrano-Nueva Chicago; Juan Pablo Loustau.

Libre: San Martín de San Juan

Zona B, 16ta. fecha

Sábado, a las 15.00: Villa Dálmine-Independiente Rivadavia Mendoza; Juan Pafundi

Sábado, a las 15.00: Deportivo Madryn-Chaco For Ever; Julio Barraza.

Sábado, a las 21.15 (por TV): Quilmes-Atlanta; Diego Ceballos.

Domingo, a las 12.00: Brown de Adrogué-Tristán Suárez; José Carreras.

Domingo, a las 15.30: Deportivo Maipú de Mendoza-Aldosivi; Andrés Gariano.

Domingo, a las 17.00: Gimnasia de Jujuy-Racing de Córdoba; Rodrigo Rivero

Domingo, a las 17.05 (por TV): Estudiantes-Chacarita; Pablo Dóvalo

Domingo, a las 19.30: Atlético de Rafaela-Mitre de Santiago del Estero; Nelson Sosa

Lunes, a las 19:05 (por TV): Ferro-Deportivo Riestra; Pablo Giménez.

Posiciones de la Primera Nacional

Zona A: Agropecuario 29 puntos, San Martin (SJ) 27, San Martin (T) y Temperley 26, Alte Brown y Def. Unidos 24, Gimnasia (M) 22, Nueva Chicago y Brown (PM) 21, Def. de Belgrano, Almagro, Güemes (SdE) y Dep. Morón 20, Estudiantes (RC) y Flandria 19, Patronato 18, All Boys 17, Alvarado 16 y San Telmo 15.

Zona B: Dep. Maipú 30, Chacarita 29, Ind Rivadavia 28, Atl Rafaela 26, Quilmes 24, Gimnasia (J) 22, Ferro y Mitre (SdE) 20, Aldosivi 19, Brown (A), Racing (C), Riestra, Dep. Madryn, Atlanta y Estudiantes (BA) 18, Villa Dalmine y Tristán Suarez 14 y Chaco For Ever 10.

El primero de cada zona jugará la final por el ascenso directo a la Liga Profesional, del segundo al octavo formarán parte del Reducido por el restante ascenso, el último de cada zona desciende y los dos anteúltimos juegan entre sí para definir el tercer descenso.

Minuto a minuto Gimnasia-Agropecuario y todas las estadísticas